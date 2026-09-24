Niterói: durante a abertura do congresso, a vice-prefeita de Niterói, Isabel Swan, destacou a importância da tecnologia de ponta para o desenvolvimento da cidadeClaudio Fernandes/Ascom
Congresso Brasileiro de Ciências e Tecnologias Quânticas é aberto
Evento acontece no Distrito de Inovação da Cantareira e reúne pesquisadores, universidades, instituições científicas e empresas do Brasil e do exterior
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Associação garante vitória definitiva para cultivo de cannabis medicinal
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) normatizou o cultivo e o processamento de cannabis para aplicações medicinais e científicas
Circuito BBQ está de volta a São Francisco no fim de semana
Evento gratuito na Praça do Rádio Amador reúne churrasco, música ao vivo, moda, artesanato e diversão para toda a família
Itaipu recebe o Festival Conexões Culturais Saberes do Mar
Evento gratuito reúne música, fotografia, gastronomia, memória e ações de sustentabilidade na Vila dos Pescadores, nos dias 25 e 26 de setembro
Explosões em poste provocam clarão e assustam moradores em Icaraí
Incidente aconteceu durante a manhã chuvosa desta quarta-feira (23), na Avenida Roberto Silveira; moradores relataram oscilações no fornecimento de energia
Chuva forte causa pontos de alagamento e deixa trânsito lento em Niterói
Temporal atinge a cidade desde a madrugada desta quarta-feira (23); acidente no Barreto também provoca congestionamento na Avenida do Contorno
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