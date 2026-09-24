Niterói: durante a abertura do congresso, a vice-prefeita de Niterói, Isabel Swan, destacou a importância da tecnologia de ponta para o desenvolvimento da cidade - Claudio Fernandes/Ascom

Niterói: durante a abertura do congresso, a vice-prefeita de Niterói, Isabel Swan, destacou a importância da tecnologia de ponta para o desenvolvimento da cidadeClaudio Fernandes/Ascom

Publicado 24/09/2026 10:51

A Prefeitura de Niterói abriu, nesta terça-feira (22), no Distrito de Inovação da Cantareira , o Congresso Brasileiro de Ciências e Tecnologias Quânticas (CBCTQ 2026). O evento reúne pesquisadores, universidades, instituições científicas e tecnológicas e empresas do Brasil e do exterior. A programação segue até sexta-feira (25), com discussões sobre ciência, computação e tecnologias quânticas.

Durante a abertura do congresso, a vice-prefeita de Niterói, Isabel Swan, destacou a importância da tecnologia de ponta para o desenvolvimento da cidade e defendeu a integração entre gestão pública, iniciativa privada, pesquisa e universidades.

“Niterói é uma cidade que sabe fomentar, quer fomentar e quer trazer a tecnologia de ponta para o cenário nacional. É muito importante a gente estar aqui contando com tecnologia de ponta, tecnologia quântica para a nossa cidade. O futuro é coletivo. Não adianta só gestão pública, iniciativa privada ou pesquisa e universidade. É preciso essa união, essa correlação de espaços para promover um efetivo desenvolvimento. Se a gente não tiver investimento em pesquisa, não avançamos. Com certeza, Niterói tem sensibilidade e condição de pensar à frente. Queremos ser referência para o Brasil”, afirmou Isabel Swan.

Além da programação científica, a semana conta com uma agenda de articulação institucional e prospecção de parcerias voltada à estruturação do Hub de Computação Quântica do Distrito de Inovação da Cantareira. Nesta quarta-feira (23), será realizado o Quantum Bridges – Niterói 2026, iniciativa desenvolvida em cooperação com a empresa canadense Resonance. O encontro vai discutir caminhos para transformar a capacidade científica brasileira em desenvolvimento tecnológico, aplicações, empresas e mercado.

“Hoje damos início ao Congresso Brasileiro de Computação Quântica, um espaço histórico na ação da Cantareira, que foi completamente reformado para receber um distrito de inovação. Quando a gente se propôs a pensar esse espaço, pensamos exatamente no que está acontecendo aqui: a academia, a sociedade, o governo e a iniciativa privada. É assim que a gente faz porque não fazemos sozinhos, fazemos em conjunto”, explicou o secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia, Rodrigo Ramalho.

A realização do congresso amplia as conexões do Distrito de Inovação da Cantareira com redes nacionais e internacionais de inovação e tecnologias avançadas, fortalecendo a nova vocação do espaço como ambiente de desenvolvimento científico e tecnológico, geração de oportunidades e atração de projetos e investimentos para Niterói.

