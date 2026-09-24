Niterói: evento retorna à Região Oceânica com dois dias de shows, Festival de Costela na Brasa, cervejas artesanais e atrações para toda a família - Divulgação/Ascom

Niterói: evento retorna à Região Oceânica com dois dias de shows, Festival de Costela na Brasa, cervejas artesanais e atrações para toda a famíliaDivulgação/Ascom

Publicado 24/09/2026 11:12

Nos dias 26 e 27 de setembro de 2026, o Rock 80 Festival estará de volta à Região Oceânica de Niterói. O evento retorna ao estacionamento do Multicenter Itaipu , oito anos depois de sua última passagem pelo local, em 2018. A entrada será solidária, mediante a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis, destinados a instituições sociais. Quem preferir também poderá contribuir por meio do link de doação disponível na bio do Instagram @rock80festival.

A nova edição marca o reencontro do Festival com o público da região e atende aos pedidos recebidos ao longo dos últimos anos de moradores de Niterói que acompanhavam as edições realizadas em outras cidades e regiões do Rio de Janeiro. A programação terá início às 14h, com DJs, seguida por shows das 15h às 23h. Ao longo dos dois dias, o palco receberá bandas autorais e intérpretes de clássicos do rock nacional e internacional.

Festival de Costela na Brasa e American Barbecue

Um dos destaques desta edição será o Festival de Costela na Brasa e Carnes Defumadas, preparado no estilo American Barbecue.

O cardápio contará com costela, diferentes cortes de carnes defumadas e receitas preparadas lentamente, realçadas pelos sabores do fogo e da fumaça. A proposta é que o público chegue cedo, garanta sua mesa e aproveite o evento desde o início da tarde, com a possibilidade de almoçar em família ou entre amigos antes da sequência de shows.

A área gastronômica também reunirá mais de 60 rótulos de cervejas artesanais, incluindo marcas premiadas no Concurso Cerveja Rio de Janeiro, além de vinhos, espumantes e outras opções gastronômicas. Não será permitida a entrada com bebidas. Com classificação livre, o Rock 80 Festival será pet friendly e contará ainda com feira de moda e artesanato e Espaço Kids, com brinquedos e atividades para o público infantil.

Um reencontro com Itaipu

Para o produtor Fernando Fernandes, o retorno à Região Oceânica tem um significado especial. “Voltar para Itaipu depois de oito anos tem um sabor diferente. Desde a nossa passagem pela região, recebemos muitas mensagens e pedidos para trazer o Rock 80 novamente para Niterói. Nesse período, o Festival cresceu, ganhou novas atrações e passou por diferentes regiões do Rio de Janeiro. Agora, estamos retornando com uma estrutura ainda maior e queremos fazer desse reencontro uma grande festa”, afirma.

Segundo Fernando, a proposta é oferecer mais do que uma programação de shows. “O Rock 80 sempre foi pensado como uma experiência para passar o dia inteiro. Queremos que as pessoas cheguem cedo, almocem no Festival de Costela, experimentem as cervejas artesanais, passeiem pela feira, levem as crianças ao Espaço Kids e fiquem para os shows. É um evento para reunir diferentes gerações”, completa.

Além do entretenimento, o Rock 80 Festival busca abrir espaço para a produção musical, fortalecer o rock autoral e reunir artistas independentes e bandas que interpretam sucessos que marcaram diferentes gerações.

SERVIÇO:

Sábado — 26 de setembro

14h — DJ

15h — A Makina | @amakinaoficial

Tributo aos anos 1980.

16h30 — Dirt | @dirt_rj

Tributo ao Alice in Chains.

18h — A Conexão 80 | @aconexao80

The Smiths, R.E.M., Raul Seixas, The Beatles, Lobão, Europe, Guns N’ Roses e Legião Urbana.

19h30 — Lavender Experience | @lavender_exp

Bon Jovi, Michael Jackson, Queen, R.E.M., A-ha, Green Day, Coldplay, Capital Inicial e Lulu Santos.

21h30 — Capitão Sibéria | @capitaosiberia

Tributo aos Engenheiros do Hawaii.

Domingo — 27 de setembro

14h — DJ

15h — Rock Fellows | @bandarockfellows

Barão Vermelho, Cássia Eller, Skank, Os Paralamas do Sucesso, Legião Urbana, Queen e Bon Jovi.

16h30 — Coma Induzido | @bandacomainduzido

Billy Idol, Simple Minds, Plebe Rude, David Bowie, RPM, Titãs e João Penca e Seus Miquinhos Amestrados.

18h — Baixo Leblon | @baixo.leblon

Rolling Stones, Barão Vermelho e Bad Company.

19h30 — Helena de Troia | @helenadetroia.rock

Madonna, Rita Lee, Bon Jovi, Cássia Eller e Pitty.

21h30 — Bella Godiva | @bandabellagodiva

Bob Dylan, The Beatles, Rolling Stones, The Strokes, The Doors, Pearl Jam, Ben Harper e John Mayer.

Serviço

Rock 80 Festival — Oito anos depois, de volta a Itaipu

Datas: 26 e 27 de setembro de 2026

Horário: DJ a partir das 14h; shows das 15h às 23h

Local: estacionamento do Shopping Itaipu Multicenter

Entrada: dois quilos de alimentos não perecíveis

Doação on-line: link disponível na bio do Instagram do Festival

Classificação: livre

Evento: pet friendly

Atrações: shows de rock, Festival de Costela na Brasa e Carnes Defumadas, mais de 60 rótulos de cervejas artesanais, vinhos, espumantes, feira de moda e artesanato e Espaço Kids.

Observação: não será permitida a entrada com bebidas.

Informações: Instagram @rock80festival

Endereço: Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6.501 — Itaipu, Niterói