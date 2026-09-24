Niterói: fiscalização foi realizada após denúncias de moradores sobre irregularidades e festas clandestinas Reprodução/Ascom
A operação foi desencadeada após denúncias de moradores sobre o funcionamento irregular dos estabelecimentos, a realização de festas clandestinas e o uso de som alto durante a madrugada.
Ligações clandestinas
Os responsáveis pelos trailers foram detidos no local e encaminhados para a 79ª DP, onde foram autuados em flagrante por furto de energia elétrica. Segundo o secretário do GGIM, Felipe Ordacgy, a atuação integrada entre os órgãos públicos e as forças de segurança permite uma resposta mais rápida às denúncias feitas pela população.
O delegado titular da 79ª DP, Aglausio Batista, também destacou a importância das informações repassadas pelos moradores. De acordo com ele, as denúncias ajudaram a direcionar a fiscalização e identificar as irregularidades. As equipes informaram que novas ações conjuntas serão realizadas na região para combater irregularidades, preservar a Área de Proteção Ambiental e ampliar a segurança dos moradores.
Denúncias anônimas podem ser feitas pelo Disque Denúncia, pelo telefone 2253-1177.
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