Niterói: fiscalização foi realizada após denúncias de moradores sobre irregularidades e festas clandestinas Reprodução/Ascom

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Leonardo Soares
Dois homens foram presos em flagrante durante uma operação de fiscalização em dois trailers instalados irregularmente em uma Área de Proteção Ambiental (APA), no bairro Maria Paula, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. A ação foi realizada pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) e pela Polícia Civil, por meio da 79ª DP (Jurujuba).

A operação foi desencadeada após denúncias de moradores sobre o funcionamento irregular dos estabelecimentos, a realização de festas clandestinas e o uso de som alto durante a madrugada.

Ligações clandestinas
Durante a fiscalização, técnicos da Enel e peritos da Polícia Civil identificaram indícios de fraude na rede elétrica que abastecia os dois trailers. As equipes constataram a existência de ligações clandestinas direcionadas aos estabelecimentos.

Os responsáveis pelos trailers foram detidos no local e encaminhados para a 79ª DP, onde foram autuados em flagrante por furto de energia elétrica. Segundo o secretário do GGIM, Felipe Ordacgy, a atuação integrada entre os órgãos públicos e as forças de segurança permite uma resposta mais rápida às denúncias feitas pela população.

O delegado titular da 79ª DP, Aglausio Batista, também destacou a importância das informações repassadas pelos moradores. De acordo com ele, as denúncias ajudaram a direcionar a fiscalização e identificar as irregularidades. As equipes informaram que novas ações conjuntas serão realizadas na região para combater irregularidades, preservar a Área de Proteção Ambiental e ampliar a segurança dos moradores.

Denúncias anônimas podem ser feitas pelo Disque Denúncia, pelo telefone 2253-1177.