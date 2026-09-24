Niterói: fiscalização foi realizada após denúncias de moradores sobre irregularidades e festas clandestinas - Reprodução/Ascom

Niterói: fiscalização foi realizada após denúncias de moradores sobre irregularidades e festas clandestinas Reprodução/Ascom

Publicado 24/09/2026 14:57





A operação foi desencadeada após denúncias de moradores sobre o funcionamento irregular dos estabelecimentos, a realização de festas clandestinas e o uso de som alto durante a madrugada.



Ligações clandestinas

Dois homens foram presos em flagrante durante uma operação de fiscalização em dois trailers instalados irregularmente em uma Área de Proteção Ambiental (APA) , no bairro Maria Paula, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. A ação foi realizada pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) e pela Polícia Civil, por meio da 79ª DP (Jurujuba).A operação foi desencadeada após denúncias de moradores sobre o funcionamento irregular dos estabelecimentos, a realização de festas clandestinas e o uso de som alto durante a madrugada.

Durante a fiscalização, técnicos da Enel e peritos da Polícia Civil identificaram indícios de fraude na rede elétrica que abastecia os dois trailers. As equipes constataram a existência de ligações clandestinas direcionadas aos estabelecimentos.



Os responsáveis pelos trailers foram detidos no local e encaminhados para a 79ª DP, onde foram autuados em flagrante por furto de energia elétrica. Segundo o secretário do GGIM, Felipe Ordacgy, a atuação integrada entre os órgãos públicos e as forças de segurança permite uma resposta mais rápida às denúncias feitas pela população.



O delegado titular da 79ª DP, Aglausio Batista, também destacou a importância das informações repassadas pelos moradores. De acordo com ele, as denúncias ajudaram a direcionar a fiscalização e identificar as irregularidades. As equipes informaram que novas ações conjuntas serão realizadas na região para combater irregularidades, preservar a Área de Proteção Ambiental e ampliar a segurança dos moradores.



Denúncias anônimas podem ser feitas pelo Disque Denúncia, pelo telefone 2253-1177.

