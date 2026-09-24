Niterói: informação era sobre um suposto incêndio no estabelecimento localizado na Rua da Conceição - Reprodução/Internet

Niterói: informação era sobre um suposto incêndio no estabelecimento localizado na Rua da ConceiçãoReprodução/Internet

Publicado 24/09/2026 11:31 | Atualizado 24/09/2026 15:23





Os militares deixaram o quartel preparados para atender uma ocorrência de grandes proporções. No entanto, ao chegarem ao shopping, não encontraram fogo, fumaça, pessoas feridas ou qualquer outra situação de emergência. O próprio Niterói Shopping desmentiu o conteúdo nas redes sociais e publicou o vídeo com a indicação de que se tratava de uma informação falsa.



Chamado mobilizou quatro viaturas

Um vídeo falso que simulava um incêndio no Niterói Shopping mobilizou 14 bombeiros e quatro viaturas antes das 6h desta quarta-feira (23), no Centro de Niterói. As equipes foram deslocadas após o Corpo de Bombeiros receber um chamado sobre um suposto incêndio no estabelecimento.Os militares deixaram o quartel preparados para atender uma ocorrência de grandes proporções. No entanto, ao chegarem ao shopping, não encontraram fogo, fumaça, pessoas feridas ou qualquer outra situação de emergência. O próprio Niterói Shopping desmentiu o conteúdo nas redes sociais e publicou o vídeo com a indicação de que se tratava de uma informação falsa.

O 3º Grupamento de Bombeiro Militar, responsável pelo atendimento em Niterói, recebeu por telefone, por volta das 5h50, a informação sobre um suposto incêndio no estabelecimento localizado na Rua da Conceição.



Diante da gravidade relatada, foram enviados dois veículos de atendimento rápido, uma ambulância e um Auto Bomba Tanque, utilizado em ocorrências de incêndio. Ao chegarem ao endereço, os 14 bombeiros encontraram apenas dois seguranças na entrada do shopping. Eles não souberam informar sobre qualquer ocorrência no prédio. Após verificarem o local, as equipes constataram que não havia incêndio.



O Niterói Shopping fica na Rua da Conceição, número 188, e reúne lojas, consultórios, cartórios e repartições no Centro da cidade.



Vídeo teria sido produzido com inteligência artificial



Segundo relato divulgado por um militar que participou da ocorrência, o chamado provavelmente teve origem em um vídeo produzido com inteligência artificial. As imagens simulavam um cenário de incêndio no shopping como se a situação estivesse acontecendo naquele momento.



“Fomos enviados antes das seis da manhã para esse princípio de incêndio fake”, relatou o bombeiro nas redes sociais.



O militar explicou que as viaturas foram deslocadas porque a informação recebida indicava uma ocorrência real. Durante o atendimento, permaneceram no quartel uma Escada Magirus, outro caminhão de água e uma viatura para possíveis emergências.



Até o momento, não se descobriu quem produziu o vídeo, quem realizou a ligação para o quartel ou se o conteúdo foi divulgado com a intenção de provocar um trote. Dessa forma, não há confirmação sobre a autoria ou a motivação do falso chamado.



Chamados falsos podem afetar atendimento



Em ocorrências que indicam incêndios de grandes proporções, o Corpo de Bombeiros precisa considerar a possibilidade de haver vítimas e de o fogo se espalhar. Por isso, as equipes são deslocadas com profissionais, ambulâncias, água e equipamentos necessários para o atendimento.



A confirmação da ocorrência é feita após a chegada dos militares ao endereço. Enquanto quatro viaturas e 14 bombeiros verificavam o suposto incêndio no shopping, esses recursos ficaram temporariamente fora do quartel e indisponíveis para outros chamados simultâneos.

