Niterói: informação era sobre um suposto incêndio no estabelecimento localizado na Rua da ConceiçãoReprodução/Internet
Os militares deixaram o quartel preparados para atender uma ocorrência de grandes proporções. No entanto, ao chegarem ao shopping, não encontraram fogo, fumaça, pessoas feridas ou qualquer outra situação de emergência. O próprio Niterói Shopping desmentiu o conteúdo nas redes sociais e publicou o vídeo com a indicação de que se tratava de uma informação falsa.
Chamado mobilizou quatro viaturas
Diante da gravidade relatada, foram enviados dois veículos de atendimento rápido, uma ambulância e um Auto Bomba Tanque, utilizado em ocorrências de incêndio. Ao chegarem ao endereço, os 14 bombeiros encontraram apenas dois seguranças na entrada do shopping. Eles não souberam informar sobre qualquer ocorrência no prédio. Após verificarem o local, as equipes constataram que não havia incêndio.
O Niterói Shopping fica na Rua da Conceição, número 188, e reúne lojas, consultórios, cartórios e repartições no Centro da cidade.
Vídeo teria sido produzido com inteligência artificial
“Fomos enviados antes das seis da manhã para esse princípio de incêndio fake”, relatou o bombeiro nas redes sociais.
O militar explicou que as viaturas foram deslocadas porque a informação recebida indicava uma ocorrência real. Durante o atendimento, permaneceram no quartel uma Escada Magirus, outro caminhão de água e uma viatura para possíveis emergências.
Até o momento, não se descobriu quem produziu o vídeo, quem realizou a ligação para o quartel ou se o conteúdo foi divulgado com a intenção de provocar um trote. Dessa forma, não há confirmação sobre a autoria ou a motivação do falso chamado.
Chamados falsos podem afetar atendimento
A confirmação da ocorrência é feita após a chegada dos militares ao endereço. Enquanto quatro viaturas e 14 bombeiros verificavam o suposto incêndio no shopping, esses recursos ficaram temporariamente fora do quartel e indisponíveis para outros chamados simultâneos.
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