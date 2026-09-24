Um homem foi preso na noite desta quarta-feira (23) após ser acusado de roubar um celular e documentos no Barreto, na Zona Norte de Niterói. Segundo os agentes do Segurança Presente, o crime teria sido cometido com o uso de uma arma falsa.
Durante patrulhamento pelo bairro, a equipe encontrou um homem imobilizando o suspeito. Ele teria acabado de roubar os pertences do enteado do homem que realizou a contenção.
Simulacro e munição apreendidos
Com o suspeito, os agentes apreenderam um simulacro de pistola, um carregador de pistola calibre .380 e uma munição do mesmo calibre. O homem e o material apreendido foram encaminhados para a 76ª DP (Niterói), onde a ocorrência foi registrada.
Onda de violência preocupa moradores
A onda de violência no Barreto voltou a preocupar moradores, que relatam aumento de assaltos nas últimas semanas. Cidadãos afirmam que os roubos a pedestres têm ocorrido principalmente nas primeiras horas da manhã e no fim da noite. A presença de criminosos em motos tem sido apontada como o principal modo de ação. Moradores cobram reforço no patrulhamento e mais rondas da Polícia Militar. O clima é de insegurança constante, com relatos diários em redes sociais e grupos de bairro.
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