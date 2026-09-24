Niterói: material apreendido por agentes do Segurança Presente - Reprodução/Internet

Niterói: material apreendido por agentes do Segurança PresenteReprodução/Internet

Publicado 24/09/2026 15:11





Durante patrulhamento pelo bairro, a equipe encontrou um homem imobilizando o suspeito. Ele teria acabado de roubar os pertences do enteado do homem que realizou a contenção.



Simulacro e munição apreendidos

Um homem foi preso na noite desta quarta-feira (23) após ser acusado de roubar um celular e documentos no Barreto, na Zona Norte de Niterói. Segundo os agentes do Segurança Presente , o crime teria sido cometido com o uso de uma arma falsa.Durante patrulhamento pelo bairro, a equipe encontrou um homem imobilizando o suspeito. Ele teria acabado de roubar os pertences do enteado do homem que realizou a contenção.

Com o suspeito, os agentes apreenderam um simulacro de pistola, um carregador de pistola calibre .380 e uma munição do mesmo calibre. O homem e o material apreendido foram encaminhados para a 76ª DP (Niterói), onde a ocorrência foi registrada.

Onda de violência preocupa moradores

A onda de violência no Barreto voltou a preocupar moradores, que relatam aumento de assaltos nas últimas semanas. Cidadãos afirmam que os roubos a pedestres têm ocorrido principalmente nas primeiras horas da manhã e no fim da noite. A presença de criminosos em motos tem sido apontada como o principal modo de ação. Moradores cobram reforço no patrulhamento e mais rondas da Polícia Militar. O clima é de insegurança constante, com relatos diários em redes sociais e grupos de bairro.

