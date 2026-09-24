Niterói: o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da cidadeReprodução/Internet
Segundo a Polícia Militar, agentes do 12º BPM foram acionados e seguiram até a Rua Arthur da Mota. No local, os policiais encontraram os dois homens já sem vida. A área foi isolada para preservar o local do crime e permitir a realização da perícia. O Corpo de Bombeiros também foi acionado e uma equipe chegou ao endereço por volta das 4h30, quando constatou as mortes.
BAIRRO TEM HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA
No início deste ano a cidade voltou a registrar aumento expressivo da violência. Em janeiro, foram 14 mortes violentas, das quais 9 por intervenção policial e 5 homicídios dolosos. Esse número representou um salto de 180% em relação ao mesmo período de 2025. O Instituto Fogo Cruzado contabilizou 15 tiroteios em janeiro de 2026, três vezes mais que no mesmo mês de 2025. Embora bairros como Fonseca e Barreto concentrem grande parte dos registros, comunidades vulneráveis como o Caramujo também sofrem reflexos diretos desses confrontos.
O Caramujo é historicamente associado a disputas entre facções criminosas, o que intensifica os confrontos armados. O aumento das mortes por ação da polícia em 2026 mostra a tensão entre forças de segurança e grupos armados. O bairro Caramujo reflete a oscilação dos índices de violência locais. A situação evidencia a necessidade da manutenção de políticas públicas já existentes na cidade, e que combinem segurança com investimentos sociais para reduzir a vulnerabilidade da comunidade.
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