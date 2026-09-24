Niterói: o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da cidade - Reprodução/Internet

Niterói: o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da cidadeReprodução/Internet

Publicado 24/09/2026 11:24





Segundo a Polícia Militar, agentes do 12º BPM foram acionados e seguiram até a Rua Arthur da Mota. No local, os policiais encontraram os dois homens já sem vida. A área foi isolada para preservar o local do crime e permitir a realização da perícia. O Corpo de Bombeiros também foi acionado e uma equipe chegou ao endereço por volta das 4h30, quando constatou as mortes. Dois homens foram mortos a tiros na madrugada desta quinta-feira (24), no bairro do Caramujo, em Niterói , na Região Metropolitana do Rio. As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas.Segundo a Polícia Militar, agentes do 12º BPM foram acionados e seguiram até a Rua Arthur da Mota. No local, os policiais encontraram os dois homens já sem vida. A área foi isolada para preservar o local do crime e permitir a realização da perícia. O Corpo de Bombeiros também foi acionado e uma equipe chegou ao endereço por volta das 4h30, quando constatou as mortes.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG). Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a motivação do crime ou sobre possíveis suspeitos.



BAIRRO TEM HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA

Nos últimos anos, o bairro do Caramujo, em Niterói, tem sido marcado por episódios recorrentes de violência, com destaque para confrontos armados e homicídios ligados ao tráfico de drogas e à atuação policial. Em 2026, Niterói registrou o maior índice de letalidade violenta em sete anos, refletindo diretamente na realidade de comunidades como o Caramujo.



Entretanto, houve uma redução significativa nos índices de violência em Niterói, incluindo homicídios e roubos. O ano de 2025 foi considerado o melhor em termos de segurança pública, com queda de 14% na letalidade violenta e nenhum latrocínio registrado.



No início deste ano a cidade voltou a registrar aumento expressivo da violência. Em janeiro, foram 14 mortes violentas, das quais 9 por intervenção policial e 5 homicídios dolosos. Esse número representou um salto de 180% em relação ao mesmo período de 2025. O Instituto Fogo Cruzado contabilizou 15 tiroteios em janeiro de 2026, três vezes mais que no mesmo mês de 2025. Embora bairros como Fonseca e Barreto concentrem grande parte dos registros, comunidades vulneráveis como o Caramujo também sofrem reflexos diretos desses confrontos.



O Caramujo é historicamente associado a disputas entre facções criminosas, o que intensifica os confrontos armados. O aumento das mortes por ação da polícia em 2026 mostra a tensão entre forças de segurança e grupos armados. O bairro Caramujo reflete a oscilação dos índices de violência locais. A situação evidencia a necessidade da manutenção de políticas públicas já existentes na cidade, e que combinem segurança com investimentos sociais para reduzir a vulnerabilidade da comunidade.