Publicado 25/09/2026 08:10

A experiência de quem já subiu em pódios internacionais dividiu espaço com novos talentos, atletas amadores e diferentes gerações nas areias da Praia de Icaraí , no último fim de semana.

Campeão brasileiro e sul-americano e vice-campeão mundial de vôlei de praia, Márcio Gaudie voltou ao lugar mais alto do pódio ao conquistar, ao lado de Raphael, a categoria Masculino 30+ do Desafio Nacional de Vôlei de Praia 2026. Gaudie também terminou em terceiro lugar no Masculino 35+, formando dupla com Michel. A partida final do desafio 4x4 foi entre os times de Niterói e do Nordeste, terminando com a equipe nordestina em 1º lugar, os niteroienses em segundo e Maricá em terceiro.



O resultado simbolizou uma das principais propostas do Desafio Nacional de Vôlei de Praia: colocar lado a lado atletas com diferentes trajetórias, idades e níveis técnicos. Foram disputadas 13 categorias, do Sub-13 ao adulto, passando pelos níveis iniciante, intermediário e avançado e pelas faixas 30+, 35+ e 45+, além das disputas de dupla mista e 4x4 misto.



O Desafio Nacional de Vôlei de Praia encerrou dois fins de semana de programação esportiva gratuita na Praia de Icaraí, realizado juntamente com o evento Esporte é Show. Os dois projetos são realizados pelo Instituto Faça a Sua Parte (FASPAR). O Desafio Nacional de Vôlei de Praia é desenvolvido em parceria com o Ministério do Esporte, enquanto o Esporte é Show tem parceria com o Ministério do Turismo. Ambos contam com apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL).



Para o secretário municipal de Esporte e Lazer de Niterói, Luiz Carlos Gallo, a programação mostrou a capacidade do esporte de reunir diferentes públicos e ocupar os espaços da cidade.



“Foram dois fins de semana em que a Praia de Icaraí recebeu atletas, famílias e moradores em torno do esporte. Além das competições, tivemos integração, convivência e incentivo à prática esportiva, mostrando como o esporte pode contribuir para uma cidade mais ativa e participativa”, afirma Gallo.



Atleta e presidente do FASPAR, Márcio Gaudie destacou que os resultados esportivos foram apenas uma parte do saldo da programação.



“Encerramos esses dois fins de semana com um resultado que vai muito além das competições. Tivemos crianças, jovens, adultos, atletas master, iniciantes e competidores experientes dividindo a mesma arena, além das famílias e do público que passaram pela Praia de Icaraí. O Desafio Nacional mostrou a força do vôlei de praia ao reunir diferentes gerações e níveis técnicos, enquanto o Esporte é Show ampliou essa experiência com atividades de esporte, lazer e integração. É esse encontro entre esporte e pessoas que buscamos promover”, disse Gaudie.



Entre os resultados do domingo, Ian e João conquistaram o Masculino Avançado, principal nível técnico da programação, enquanto Carol e Rafa venceram o Feminino Intermediário. Na Dupla Mista Intermediário, o título ficou com Manu e Lyra, e a equipe Devotos 2.0 conquistou o 4x4 Misto Intermediário.



A presença das categorias de base também marcou o encerramento. Alice e Manu venceram o Sub-13 Feminino, enquanto Davi e Vitor Hugo foram os campeões do Sub-17 Masculino, disputado no sábado.



No primeiro dia de competição, Cláudia e Marceli conquistaram o Feminino 45+; Kiko e Crivano venceram o Masculino 45+; Sena e Índio Vapor ficaram com o título do Masculino 35+; Matheus e Abraão venceram entre os iniciantes; Gabriel e Pacheco foram campeões do Masculino Intermediário; e Gabi e Yasmin conquistaram o Feminino Iniciante.