Niterói: palestras serão editadas para a produção de um livro sobre a Memória do Jornalismo Fluminense - Jorge Coutinho/SJPERJ

Niterói: palestras serão editadas para a produção de um livro sobre a Memória do Jornalismo FluminenseJorge Coutinho/SJPERJ

Publicado 24/09/2026 15:58

O Fórum da Memória do Jornalismo Fluminense recebeu, na última quarta-feira (23), no auditório do Museu de Arte Contemporânea , o jornalista João Luiz Faria Netto, um dos mais destacados profissionais da imprensa fluminense. Ele, além de dar uma verdadeira aula de Jornalismo, emocionou o público e os amigos presentes no local.

João fez um histórico da imprensa no país e uma reflexão sobre a realidade da Comunicação atual, lembrando que o espaço para jornais impressos está se esgotando. “Não há nem mais indústrias que queiram investir em papel jornal. Os principais mercados pararam de fabricar”, disse Faria Netto.



Com simplicidade e emoção, João relembrou sua chegada a Niterói, ainda jovem, vindo de Sumidouro, no interior do estado, inicialmente para estudar Direito. Foi, então na capital fluminense, que encontrou oportunidades, amizades e o caminho definitivo para a profissão de jornalista que marcaria sua vida.

“Fui muito bem recebido aqui. Niterói me acolheu e me deu a oportunidade de construir minha história”, recordou.



Durante a palestra, João Luiz fez uma verdadeira viagem pela evolução da comunicação, desde os tempos das máquinas de escrever, dos telefones de manivela e do rádio como principal meio de informação, até a atual era digital, marcada pela velocidade das redes sociais e das novas tecnologias. Mesmo diante das mudanças tecnológicas, ele defendeu que “a essência do jornalismo permanece a mesma: levar informação de qualidade à sociedade. A notícia sempre foi e continuará sendo um dos bens mais importantes para a vida do cidadão”, destacou,



Ao longo do encontro, o jornalista relembrou momentos importantes da imprensa do antigo Estado do Rio de Janeiro, ressaltando o papel dos jornais do interior e das emissoras de rádio na formação da opinião pública. Também recordou o período em que participou da criação de uma edição estadual do Jornal do Brasil, dedicada exclusivamente às notícias do Estado do Rio. João Luiz destacou a importância da convivência nas redações e da formação de novas gerações de jornalistas, lembrando que muitos profissionais que passaram por seu convívio seguiram carreira em grandes veículos nacionais.



Para João Luiz, um dos momentos mais difíceis de sua vida na ditadura militar, de perseguição política, prisão e ameaças e exigências do Poder constituído para demiti-lo e as dificuldades vividas nesse período. Sobre o presente e o futuro da imprensa, João Luiz disse que os hábitos de consumo de informação mudaram profundamente e que os meios digitais passaram a ocupar papel central na vida das pessoas. Para ele, o jornalismo continuará existindo, desde que mantenha seu compromisso com a relevância, a credibilidade e o interesse da população. “É possível fazer bons jornais eletrônicos. O importante é que eles tenham significado para as pessoas”, destacou.



O encontro foi encerrado com uma homenagem do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro a João Luiz Faria Netto, em reconhecimento à sua contribuição para a imprensa fluminense e à formação de diversas gerações de profissionais.

Mais do que uma palestra, o Fórum da Memória do Jornalismo Fluminense representou um importante momento de preservação da história da comunicação, reunindo relatos que ajudam a compreender a evolução da imprensa e o papel do jornalismo na construção da sociedade.



Para o Presidente do Sindicato, o jornalista Mário Sousa, a palestra de João Luiz Faria Netto foi uma aula sobre a história e o futuro do Jornalismo, imprimiu sua grandeza e seu profissionalismo, além da resistência contra a censura e os ditadores. As palestras, segundo Mário, serão editadas para a produção de um livro sobre a Memória do Jornalismo Fluminense.



O jornalista João Luiz Faria Netto foi homenageado com uma placa pela sua história e mérito profissional pelo Sindicato. Na ocasião, também foi prestada uma homenagem ao grandioso jornalista Zuenir Ventura, recentemente falecido. O Fórum é uma realização do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, com apoio da Secretaria Municipal das Culturas e do MAC.