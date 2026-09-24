Niterói: Memorial Roberto Silveira é reaberto para a população, no Caminho Niemeyer - Reprodução/Internet

Niterói: Memorial Roberto Silveira é reaberto para a população, no Caminho NiemeyerReprodução/Internet

Publicado 24/09/2026 15:43

Memorial Roberto Silveira , essa obra-prima de Oscar Niemeyer de valor arquitetônico incomparável e debruçada sobre a Baía de Guanabara, volta a abrir suas portas para a população da cidade e visitantes.

Treze anos após a sua reinauguração na primeira gestão do prefeito Rodrigo Neves, em maio de 2013, o mesmo grupo apaixonado por cultura e educação — agora expandido e ainda mais disposto — retoma as atividades neste espaço que nasceu para ser o palco da nossa história, da arte, memória e identidade.

Este novo momento é fruto de um projeto construído a muitas mãos, iniciado e elaborado desde o ano passado por iniciativa da então coordenadora do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, Fernanda Sixel Neves, e que agora ganha vida sob a gestão de Carla Tavares. A iniciativa é uma parceria essencial entre a Secretaria Municipal de Educação e o Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, contando com a direção de Gabriela Linhares, supervisão pedagógica de Glória França e a dedicação de Celedir Caetano e Namir Lagos à frente da produção dos cursos.

Reabertura contou com palestra

Nesta quinta-feira (24) de setembro, às 15h, o Memorial recebeu o seu primeiro grande evento desta retomada: a palestra "Niterói e a Questão da Infraestrutura Urbana", com o Prof. Dr. Cezar Honorato, seguida pelo lançamento do livro “Niterói 450 anos e tantos outros sorrisos”.

Este é o primeiro passo de uma programação contínua que trará muitas atividades culturais e artísticas, além de palestras e aulas sobre a História do Brasil, do Estado do Rio de Janeiro e de Niterói. "O nosso maior objetivo é aproximar o niteroiense e o morador do estado do Rio de Janeiro deste espaço privilegiado, fortalecendo nosso sentimento de pertencimento e o turismo de memória", explicou a diretora Gabriela Linhares.

A realização é da Prefeitura Municipal de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados e Memorial Roberto Silveira, em parceria com o PPGH/UNIVERSO. O Memorial Roberto Silveira fica no Caminho Niemeyer, no Centro da cidade -- ao lado do Terminal Rodoviário de Niterói (Teroni).