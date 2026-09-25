Com realização da Lobianco Produções e adaptação de Anselmo Fernandes, a famosa história de amor Shakespeariana ganha a releitura inovadora do clássico texto Romeu e Julieta, adaptado para o teatro. E terá única apresentação, gratuita, na Sala Nelson Pereira dos Santos no sábado, 03 de outubro, às 20 horas. Em comemoração aos 14 anos de montagem, o espetáculo está de volta a Niterói.
A verdadeira e tradicional história é recontada na sua essência, respeitando o amor entre Romeu & Julieta. Porém, de forma arrojada e inusitada, trazendo a cen, 14 atores masculinos - como feito no teatro em seu início dos tempos, dando vida aos personagens. Sem com isso se travestir de mulher, mas sim utilizando o texto, a dramaticidade, a coreografia, para fazer viver os personagens masculinos e femininos.
A releitura da Lobianco Produções é permeada por uma diferenciada trilha sonora baseada na concepção do diretor Anselmo Fernandes, coreografias, e a valorização da interpretação dos atores, tendo como plano de trabalho o estudo das “qualidades de movimento” propostas por Rudolf Laban. É inspirador e revigorante ver o amor contado de forma moderna e fiel a tradição da história original. Um convite para se encantar, se emocionar, se divertir e amar.
Ficha técnica:
Texto: William Shakespeare Adaptação & Direção: Anselmo Fernandes Assistente direção: Flávia Pepe Sonorização: Anna Julia Ponciano Produção visual & Iluminação: Igor Lobianco Apoio de produção: Marcia Marinho Apoio Técnico: Rafa Barcelos Fotografia: Miguel Thiengo Interprete de Libras: Thainá Vieira Produção executiva: Ana Lobianco
Elenco:
Anselmo Fernandes, Antônio Martins, Estevão Balado, Felipe Lira, Jonathan Fiori, Marco Antônio Pimentel, Gugu Araújo, Kaio Soares, Marcell Barboza, Kewen Coutinho, Leo Moreira, Raul Félix, Rodolfo Mattos e Wanderson Bernardo.
Serviço:
Duração: 60 minutos Dia: 30 de Outubro - Única apresentação Sábado as 20hs. Classificação indicativa: 14 anos Ingressos: Retirada de ingressos em uma hora antes do espetáculo, direto na bilheteria Realização: Lobianco Produções Apoio: Fundação de Arte de Niterói
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