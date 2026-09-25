Niterói: Anselmo Fernandes, em cena na peça Romeu e Julieta como você nunca viu - Divulgação/Lobianco Produções

Niterói: Anselmo Fernandes, em cena na peça Romeu e Julieta como você nunca viuDivulgação/Lobianco Produções

Publicado 25/09/2026 08:00

Com realização da Lobianco Produções e adaptação de Anselmo Fernandes, a famosa história de amor Shakespeariana ganha a releitura inovadora do clássico texto Romeu e Julieta, adaptado para o teatro. E terá única apresentação, gratuita, na Sala Nelson Pereira dos Santos no sábado, 03 de outubro, às 20 horas. Em comemoração aos 14 anos de montagem, o espetáculo está de volta a Niterói.

A verdadeira e tradicional história é recontada na sua essência, respeitando o amor entre Romeu & Julieta. Porém, de forma arrojada e inusitada, trazendo a cen, 14 atores masculinos - como feito no teatro em seu início dos tempos, dando vida aos personagens. Sem com isso se travestir de mulher, mas sim utilizando o texto, a dramaticidade, a coreografia, para fazer viver os personagens masculinos e femininos.

A releitura da Lobianco Produções é permeada por uma diferenciada trilha sonora baseada na concepção do diretor Anselmo Fernandes, coreografias, e a valorização da interpretação dos atores, tendo como plano de trabalho o estudo das “qualidades de movimento” propostas por Rudolf Laban. É inspirador e revigorante ver o amor contado de forma moderna e fiel a tradição da história original. Um convite para se encantar, se emocionar, se divertir e amar.

Ficha técnica:

Texto: William Shakespeare

Adaptação & Direção: Anselmo Fernandes

Assistente direção: Flávia Pepe

Sonorização: Anna Julia Ponciano

Produção visual & Iluminação: Igor Lobianco

Apoio de produção: Marcia Marinho

Apoio Técnico: Rafa Barcelos

Fotografia: Miguel Thiengo

Interprete de Libras: Thainá Vieira

Produção executiva: Ana Lobianco

Elenco:

Anselmo Fernandes, Antônio Martins, Estevão Balado, Felipe Lira, Jonathan Fiori, Marco Antônio Pimentel, Gugu Araújo, Kaio Soares, Marcell Barboza, Kewen Coutinho, Leo Moreira, Raul Félix, Rodolfo

Mattos e Wanderson Bernardo.

Serviço:

Duração: 60 minutos

Dia: 30 de Outubro - Única apresentação

Sábado as 20hs.

Classificação indicativa: 14 anos

Ingressos: Retirada de ingressos em uma hora antes do espetáculo, direto na bilheteria

Realização: Lobianco Produções

Apoio: Fundação de Arte de Niterói