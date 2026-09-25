Niterói: passagem de algumas das principais equipes do país pela Arena Niterói vai aproximar novos públicos do voleibol. - Claudio Fernandes/Ascom

Niterói: passagem de algumas das principais equipes do país pela Arena Niterói vai aproximar novos públicos do voleibol.Claudio Fernandes/Ascom

Publicado 25/09/2026 06:54





A abertura foi marcada pelo clássico entre Sesc RJ Flamengo e Fluminense, na última quinta-feira (24), às 19h. Os jogos serão realizados na nova Arena Niterói, no Centro, e terão transmissão pelo SporTV. A competição conta com patrocínio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL).



Nesta quarta-feira (23), o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, esteve na Arena para acompanhar os últimos preparativos para o torneio. “Niterói tem uma grande tradição no esporte e agora recebe três das principais equipes do voleibol feminino brasileiro: Flamengo, Fluminense e Praia Clube. A Copa começa nesta quinta-feira, com o Fla-Flu, às 19h, aqui na Arena Niterói. A competição será televisionada e a expectativa é de que mais de 3 milhões de pessoas acompanhem o torneio. Os representantes do voleibol que estão aqui em Niterói destacaram que esta é uma das melhores arenas que já viram no Brasil. Tenho certeza de que será um grande evento”, afirmou Rodrigo Neves.



A realização do campeonato também integra a estratégia de ampliar o calendário de grandes eventos esportivos na cidade. A vice-prefeita Isabel Swan destacou que a agenda se soma a outras iniciativas da Prefeitura voltadas ao desenvolvimento do esporte.



“Depois de competir em três Olimpíadas, ajudar a estruturar a área de Mulher no Esporte no Comitê Olímpico do Brasil e representar os atletas na PanAm Sports, sei o quanto é necessário valorizar nossos atletas e promover eventos de alto nível, como esta Copa Supervôlei Feminino, que conta com a presença do técnico Bernardinho, um dos maiores nomes do vôlei brasileiro. Um calendário esportivo qualificado gera oportunidade real para os atletas e fortalece Niterói como polo de desenvolvimento esportivo, algo que já vemos em ações como o Bolsa Atleta e o programa Niterói Campeã”, ressaltou Isabel Swan.



A expectativa é de que a passagem de algumas das principais equipes do país pela Arena Niterói também ajude a aproximar novos públicos do voleibol. “O evento vai ser sensacional, ainda mais com um equipamento como esse. A gente espera que o voleibol em Niterói cresça cada vez mais e que os jovens da cidade se aproximem cada vez mais do esporte”, disse o presidente da Federação de Voleibol do Estado do Rio de Janeiro (VôleiRio), Renato D'Avila.



Prêmio homenageia Fabi Alvim A Arena Niterói já recebe a Copa Supervôlei Feminino 2026 . A competição, que segue até sábado (26), abre a temporada nacional da modalidade e reúne três das principais equipes do voleibol brasileiro: Sesc RJ Flamengo, Fluminense e Dentil/Praia Clube, de Uberlândia (MG).A abertura foi marcada pelo clássico entre Sesc RJ Flamengo e Fluminense, na última quinta-feira (24), às 19h. Os jogos serão realizados na nova Arena Niterói, no Centro, e terão transmissão pelo SporTV. A competição conta com patrocínio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL).Nesta quarta-feira (23), o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, esteve na Arena para acompanhar os últimos preparativos para o torneio. “Niterói tem uma grande tradição no esporte e agora recebe três das principais equipes do voleibol feminino brasileiro: Flamengo, Fluminense e Praia Clube. A Copa começa nesta quinta-feira, com o Fla-Flu, às 19h, aqui na Arena Niterói. A competição será televisionada e a expectativa é de que mais de 3 milhões de pessoas acompanhem o torneio. Os representantes do voleibol que estão aqui em Niterói destacaram que esta é uma das melhores arenas que já viram no Brasil. Tenho certeza de que será um grande evento”, afirmou Rodrigo Neves.A realização do campeonato também integra a estratégia de ampliar o calendário de grandes eventos esportivos na cidade. A vice-prefeita Isabel Swan destacou que a agenda se soma a outras iniciativas da Prefeitura voltadas ao desenvolvimento do esporte.“Depois de competir em três Olimpíadas, ajudar a estruturar a área de Mulher no Esporte no Comitê Olímpico do Brasil e representar os atletas na PanAm Sports, sei o quanto é necessário valorizar nossos atletas e promover eventos de alto nível, como esta Copa Supervôlei Feminino, que conta com a presença do técnico Bernardinho, um dos maiores nomes do vôlei brasileiro. Um calendário esportivo qualificado gera oportunidade real para os atletas e fortalece Niterói como polo de desenvolvimento esportivo, algo que já vemos em ações como o Bolsa Atleta e o programa Niterói Campeã”, ressaltou Isabel Swan.A expectativa é de que a passagem de algumas das principais equipes do país pela Arena Niterói também ajude a aproximar novos públicos do voleibol. “O evento vai ser sensacional, ainda mais com um equipamento como esse. A gente espera que o voleibol em Niterói cresça cada vez mais e que os jovens da cidade se aproximem cada vez mais do esporte”, disse o presidente da Federação de Voleibol do Estado do Rio de Janeiro (VôleiRio), Renato D'Avila.

Além de reunir algumas das principais equipes do país, a Copa Supervôlei Feminino 2026 terá uma homenagem a um dos grandes nomes da história da modalidade. A melhor jogadora da competição receberá o Prêmio Fabi Super Jogadora, que leva o nome da ex-líbero da seleção brasileira Fabi Alvim, bicampeã olímpica em Pequim 2008 e Londres 2012.



A novidade foi anunciada nesta quarta-feira (23), durante um bate-papo de Fabi com as jogadoras que disputarão a competição na Arena Niterói. “É um privilégio receber uma homenagem desta magnitude ainda em vida. É gratificante testemunhar a evolução e o patamar que o vôlei atingiu, assim como as novas possibilidades para a modalidade”, celebrou Fabi.



Durante o encontro, o prefeito Rodrigo Neves destacou a importância de atletas como Fabi como inspiração para crianças e jovens e ressaltou o papel do esporte na transformação da cidade. “As atletas são exemplos para a nossa juventude. O esporte é uma ferramenta extraordinária de transformação social. Por isso, estamos construindo parques esportivos em todas as regiões de Niterói e ampliando as oportunidades para crianças e jovens. Investir em educação e esporte é construir uma cidade e um país melhores”, afirmou o prefeito.



Fabi contou que conheceu a Arena Niterói recentemente, durante um passeio pela cidade, e ficou impressionada com o novo equipamento esportivo entregue pela Prefeitura. “Estive aqui em Niterói recentemente como turista, conheci este espaço e jamais imaginei que, pouco tempo depois, seria homenageada em um campeonato sediado aqui. Reencontrar pessoas que fizeram parte dessa jornada em uma arena lotada será extremamente significativo”, destacou a ex-atleta.



Copa Supervôlei Feminino 2026

A Copa Supervôlei 2026 é realizada pela Sportlab, com patrocínio da Prefeitura de Niterói e da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. O torneio conta ainda com a chancela técnica da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e da Federação de Voleibol do Estado do Rio de Janeiro (VôleiRio). Também são parceiros estratégicos Plaza Shopping Niterói, Delírio Tropical, Oliver’s e Orylab. Os parceiros de mídia são Lance!, Grupo Vamooh! e Mídia Pro, e a transmissão oficial será pelo SporTV.