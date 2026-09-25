Niterói: palestra magna foi conduzida pela secretária de Integridade Pública da CGU, Patrícia Alvares de Azevedo Oliveira - Divulgação/Ascom

Niterói: palestra magna foi conduzida pela secretária de Integridade Pública da CGU, Patrícia Alvares de Azevedo OliveiraDivulgação/Ascom

Publicado 25/09/2026 08:40

Mais de 130 servidores, gestores e representantes de municípios do estado do Rio de Janeiro participaram, nesta quarta-feira (24), do Niterói Compliance Day 2026, no Auditório do Caminho Niemeyer . Promovido pela Prefeitura de Niterói, o encontro teve como tema “Prevenir, Detectar e Corrigir” e abriu espaço para a troca de experiências sobre integridade, governança, proteção de dados pessoais, gestão de riscos e mecanismos de controle na administração pública.

Um dos destaques do evento foi a assinatura de um termo de compromisso entre a Controladoria-Geral do Município (CGM) e a Controladoria-Geral da União (CGU), que formaliza a participação do município como apoiador institucional do Programa Time Brasil. A iniciativa amplia a cooperação entre as instituições em ações voltadas à integridade pública.

“A assinatura do termo de compromisso com o Programa Time Brasil reforça nosso compromisso com uma gestão cada vez mais transparente e eficiente. A troca de experiências entre órgãos de diferentes esferas fortalece o trabalho de todos e contribui para o desenvolvimento de soluções para a administração pública e para a sociedade”, afirmou o controlador-geral do Município, Anderson Peixoto de Faria.

A palestra magna foi conduzida pela secretária de Integridade Pública da CGU, Patrícia Alvares de Azevedo Oliveira. Ao longo do dia, representantes de órgãos de controle discutiram planos de integridade e formas de prevenir, identificar e corrigir irregularidades.

Para a servidora Maria Helena Morais, do Controle Interno Setorial da Secretaria Executiva, o encontro também permitiu conhecer práticas adotadas por outras instituições. “O evento foi muito importante para reforçar a valorização da ética e dos princípios que orientam o serviço público. Também foi uma oportunidade de conhecer experiências da União, do Estado e de outros municípios”, ressaltou.

A importância de aprender com as falhas foi destacada por Moacir Muniz, da Fundação Estatal de Saúde de Niterói (FeSaúde). “Não basta identificar um erro. É preciso corrigi-lo e aprender com ele para evitar que a situação se repita. Os conhecimentos apresentados trouxeram novas perspectivas que podem ser aplicadas no trabalho desenvolvido pela Fundação”, disse.

Realizado no âmbito do programa de integridade Previne Niterói, o Niterói Compliance Day integra o calendário anual de ações da Prefeitura voltadas ao fortalecimento da governança, da transparência e dos mecanismos de controle.