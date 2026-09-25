Niterói: palestra magna foi conduzida pela secretária de Integridade Pública da CGU, Patrícia Alvares de Azevedo OliveiraDivulgação/Ascom
Niterói Compliance Day reuniu servidores e especialistas
Evento para debater integridade na gestão pública foi promovido pela Prefeitura e reuniu mais de 130 participantes, marcando a adesão da CGM ao Programa Time Brasil
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Prefeitura leva educação para o trânsito a alunos de escolas do município
Programa Escola Viva estimula crianças a reconhecer a sinalização, adotar comportamentos seguros e levar boas práticas para dentro de casa
Obras de reurbanização avançam em ruas de Santo Antônio
Com intervenções voltadas para a mobilidade e segurança da população, 1,24 km de vias receberão melhorias
Desafio Nacional de Vôlei reuniu atletas de diversas idades
Campeão sul-americano e vice mundial de vôlei de praia, Márcio Gaudie sobiu ao lugar mais alto do pódio, em Icaraí
Romeu & Julieta como você nunca viu terá apresentação gratuita
Peça será encenada na Sala Nelson Pereira dos Santos no primeiro final de semana de outubro
Arena Niterói recebe a Copa Supervôlei Feminino 2026
Competição terá clássico entre Sesc RJ Flamengo e Fluminense, e reúne três das principais equipes do país
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