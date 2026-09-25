Niterói: educação ultrapassa os muros da escola; crianças aprendem desde cedo e também podem se tornar multiplicadoras de bons exemplos - Claudio Fernandes/Ascom

Niterói: educação ultrapassa os muros da escola; crianças aprendem desde cedo e também podem se tornar multiplicadoras de bons exemplosClaudio Fernandes/Ascom

Publicado 25/09/2026 08:30

Aprender a atravessar uma rua com segurança, reconhecer uma placa, respeitar a faixa de pedestres e entender por que é importante reduzir a velocidade perto de uma escola. Na Semana Nacional do Trânsito , a Prefeitura de Niterói leva esses conhecimentos às escolas com o programa Escola Viva, transformando a educação para o trânsito em uma experiência prática e próxima da realidade das crianças.

A iniciativa integra a programação da Semana Nacional do Trânsito, realizada pela NitTrans entre os dias 18 e 25 de setembro, que este ano tem como tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”. A proposta reforça a importância de olhar para o trânsito não apenas como um conjunto de regras, mas como um espaço compartilhado por pessoas que precisam conviver com respeito e responsabilidade.

“A segurança no trânsito começa muito antes de uma fiscalização ou de uma intervenção na rua. Ela também começa na educação, quando uma criança aprende que respeitar a faixa, reduzir a velocidade e prestar atenção no outro são atitudes que protegem vidas. Estamos trabalhando em várias frentes, combinando educação, dados, fiscalização, tecnologia e melhorias nas vias para construir uma política cada vez mais preventiva e transformar informação em ações concretas para tornar Niterói mais segura para todos”, explicou Nelson Godá, presidente da NitTrans.

Durante a semana, mais de 400 alunos participaram das atividades orientadas por educadores de trânsito, que trabalharam a identificação de placas, faixas de pedestres, semáforos e outras situações presentes no cotidiano, além de abordar cuidados como o uso do cinto de segurança e de equipamentos de proteção.

A equipe da NitTrans também levou às escolas uma minipista lúdica de trânsito, com jogos, simulações e dinâmicas que permitem às crianças aprender, de forma divertida, como funciona a sinalização e quais comportamentos ajudam a tornar as ruas mais seguras. Depois das vivências, os alunos foram convidados a escrever ou desenhar mensagens para seus responsáveis sobre o que aprenderam.

É dessa forma que a educação ultrapassa os muros da escola. As crianças aprendem desde cedo e também podem se tornar multiplicadoras de bons exemplos, levando para casa aquilo que descobriram em sala de aula e durante as atividades. A ideia é estimular uma cultura de respeito que envolva pedestres, motoristas, ciclistas e motociclistas.

A educação é uma das frentes da nova política de segurança viária que a Prefeitura de Niterói vem estruturando dentro do Pacto Niterói Contra a Violência 2. A estratégia reúne engenharia, fiscalização, tecnologia e educação, com ações definidas a partir de dados sobre acidentes, locais de maior risco e características de cada trecho da cidade.

Entre as medidas está a implantação de dispositivos de traffic calming, que promovem alterações físicas nas vias para reduzir a velocidade dos veículos e aumentar a segurança de quem circula pelas ruas. Desde março, foram instalados 109 dispositivos de moderação de tráfego, sendo 41 em áreas escolares, beneficiando diretamente comunidades escolares de diferentes regiões do município. O conjunto de medidas faz parte de uma estratégia de longo prazo, que tem como meta reduzir em 40% a taxa de mortalidade no trânsito até 2030.