Niterói: programação do Festival do Rio reúne 44 filmes, cinco sessões de gala e presença de diretores no Reserva Cultural - Jamille Queiroz/Divulgação

Niterói: programação do Festival do Rio reúne 44 filmes, cinco sessões de gala e presença de diretores no Reserva CulturalJamille Queiroz/Divulgação

Publicado 25/09/2026 08:50

O Festival do Rio realiza sua 28ª edição de 1º a 11 de outubro, reunindo filmes brasileiros e estrangeiros, sessões de gala e encontros com profissionais do cinema em diferentes salas e espaços culturais do Rio e de Niterói. Em Niterói, o Reserva Cultural recebe com exclusividade o evento durante os 11 dias, em uma edição especial que marca também o seu aniversário de 10 anos, com 44 filmes em exibição e cinco grandes sessões de gala.

No Reserva Cultural, o público poderá acompanhar filmes de diferentes países e gêneros. Entre os títulos está “Feito Pipa”, de Allan Deberton, com Lázaro Ramos no elenco, escolhido para representar o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar 2027 na categoria de Melhor Filme Internacional. O longa será exibido no dia 10 de outubro, às 19h.

A programação também conta com sessões de gala de “Contos Paralelos”, de Asghar Farhadi; “A Última Noite”, de Pedro Belchior Costa e Jhenifer Emerick; “Justino”, de José Eduardo Belmonte; e “Narciso”, de Marcelo Martinessi, que estará presente na sessão. No dia 8 de outubro, às 19h, “Where To?”, do israelense Assaf Machnes, também terá uma sessão de gala com a presença do diretor.

Entre os destaques da programação estão “Justino”, vencedor de dois Kikitos no Festival de Cinema de Gramado 2026, nas categorias de Melhor Ator e Melhor Montagem, além de uma menção honrosa para Onna Silva. “Narciso” recebeu o Prêmio FIPRESCI da crítica no Festival de Berlim 2026.

No Reserva Cultural, a programação inclui as mostras Première Brasil, Panorama Mundial, Clássicos & Cults, Expectativa, Itinerários Únicos, Midnight Movies e Première Latina.

Os pacotes de ingressos estarão disponíveis a partir de 24 de setembro, enquanto a abertura das vendas gerais acontece em 30 de setembro. As sessões avulsas custam R$ 32 (inteira) e R$ 16 (meia). Os pacotes Festival do Rio custam R$ 12 por ingresso na opção com oito ingressos e R$ 13 por ingresso na opção com quatro ingressos. A programação completa e as informações sobre ingressos estão disponíveis no site oficial do Festival do Rio: https://www.festivaldorio.com.br/br/

Confira a programação:

01/10 (quinta-feira)

14h: “Histórias Noturnas” — Léa Mysius

16h40: “Quatro Menos Três” — Adrian Goiginger

19h: “Ceniza en la Boca” — Diego Luna

21h15: “Elephants in the Fog” — Abinash Bikram Shah

02/10 (sexta-feira)

14h: “9 Temples to Heaven” — Sompot Chidgasornpongse

16h40: “Lali” — Sarmad Sultan Khoosat

19h: “A Girl’s Story” — Judith Godreche

21h15: “As Crianças Estão Bem” — Nathan Ambrosioni

03/10 (sábado)

14h: “Home Stories” — Eva Trobisch

16h40: “Truly Naked” — Muriel D’Ansembourg

18h30: “Contos Paralelos” — Asghar Farhadi — Gala

21h15: “Se Eu Fosse Você 3” — Anita Barbosa

04/10 (domingo)

14h: “Hope” — Na Hong-jin

17h: “No Good Men” — Shahrbanoo Sadat

19h: “A Terceira Noite” — Daniel Auteuil

21h15: “Rose” — Markus Schleinzer

05/10 (segunda-feira)

14h: “Aldir Blanc” — Marcus Fernando, Hugo Sukman

16h40: “Mata” — Rachel Lang

18h: “A Place to Heal” — Cédric Kahn

21h15: “Rainha ao Mar” — Lance Hammer

06/10 (terça-feira)

14h: “Motherwitch” — Minos Papas

16h: “We Are All Strangers” — Anthony Chen

19h: “El Partido” — Juan Cabral

21h15: “Jim Queen” — Marco Nguyen, Nicolas Athane

07/10 (quarta-feira)

14h: “La Piscine” — Jacques Deray

16h40: “Rosebush Pruning” — Karim Aïnouz

19h: “We’ll Find Happiness” — Léa Pool

21h15: “Wild Horse Nine” — Martin McDonagh

08/10 (quinta-feira)

14h: “Paradise” — Jérémy Comte

16h40: “Madame” — Hélène Rosselet-Ruiz

19h: “Where To?” — Assaf Machnes — Gala, com presença do diretor

21h15: “A Última Noite” — Pedro Belchior Costa, Jhenifer Emerick — Gala

09/10 (sexta-feira)

14h: “Esperança” — Marcelo Pereira e Amora Moreira + “Medley” — Ana Luiza Azevedo

16h40: “Eva” — Emanuela Rossi

19h: “Justino” — José Eduardo Belmonte — Gala

21h30: “Narciso” — Marcelo Martinessi — Gala

10/10 (sábado)

14h: “A Girl Unknown” — Zou Jing

16h40: “O Sertão das Nossas Memórias” — Lucia Murat

19h: “Feito Pipa” — Allan Deberton

21h15: “Josephine” — Beth De Araújo

11/10 (domingo)

14h: “Cinderela do Samba” — Magna Domingues + “Primeira Namorada” — Jonathan Haagensen, Kátia Lund

16h40: “Jean-Michel Basquiat” — Quinn Whitney Wilson e Viridiana Lieberman

19h: “Ney Por Trás das Máscaras” — Esmir Filho

21h15: “Her Private Hell” — Nicolas Winding Refn