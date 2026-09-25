Niterói: prefeito de Niterói, Rodrigo Neves destacou que a entrega e o pleno funcionamento da Arena Niterói representam um divisor de águas na infraestrutura esportiva e turística do município - Divulgação/Ascom

Niterói: prefeito de Niterói, Rodrigo Neves destacou que a entrega e o pleno funcionamento da Arena Niterói representam um divisor de águas na infraestrutura esportiva e turística do municípioDivulgação/Ascom

Publicado 25/09/2026 14:26

A Arena Niterói viveu uma noite histórica ao ficar lotada na abertura da Copa Supervôlei Feminino 2026 , nesta quinta-feira (24). No confronto de estreia entre duas das principais equipes do país, o SESC Flamengo venceu o Fluminense por 3 sets a 1 (25/18, 19/25, 25/22 e 28/26). O espetáculo nas arquibancadas e em quadra marcou a estreia da Arena em grandes eventos esportivos. O espaço foi elogiado durante a transmissão oficial do canal Sportv, e também por atletas, comissões técnicas e torcedores.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, destacou que a entrega e o pleno funcionamento da Arena Niterói representam um divisor de águas na infraestrutura esportiva e turística do município.

“A Arena Niterói foi planejada para colocar nossa cidade definitivamente no circuito dos grandes eventos do Brasil e da América Latina. Ver esse ginásio lotado, vibrando com um clássico do vôlei nacional, confirma que estamos no caminho certo. Este equipamento moderno não serve apenas aos grandes torneios internacionais e nacionais. Ele impulsiona o turismo, movimenta a nossa rede hoteleira, o comércio e a gastronomia, além de estar totalmente preparado para receber encontros corporativos e feiras de negócios. Mais do que isso, a Arena é um incentivo direto aos nossos jovens e ao esporte local, inspirando futuras gerações”, declarou Rodrigo Neves.

Segundo Natinha, líbero do Dentil Praia Clube de Uberlândia (MG), equipe que também disputa a Copa Supervôlei Feminino, a estrutura da Arena está pronta para receber diversos torneios e ajudar no desenvolvimento esportivo da cidade.

“Estou muito feliz de estar aqui e conhecer essa arena nova. Dá aquela sensação gostosa de estrear um ginásio, de ver um equipamento novo que vai contribuir para o desenvolvimento de vários esportes. É muito importante para a cidade e, principalmente, para o voleibol e para o esporte brasileiro. Conheci as instalações e os vestiários e posso dizer que está tudo maravilhoso”, destacou Natinha.

O elogio da atleta também foi percebido pela ex-atleta, campeã olímpica e comentarista do Sportv, Paula Pequeno. Durante a transmissão oficial, ela fez questão de destacar a qualidade da estrutura local.

“Parece até os ginásios da Itália. A altura do teto, a iluminação bem clara, as arquibancadas confortáveis para o público. A nossa cabine aqui tem um espaço maravilhoso. Todos esses pontos são muito importantes pro ginásio e esse está prontinho para sediar muitos jogos da Superliga”, disse Paula Pequeno.

As arquibancadas lotadas foram um show à parte, com as torcidas vibrando com as jogadas e diversos momentos que levantaram a platéia. Para Carla Neiva, 75 anos, e a neta Antonia, de 11, o vôlei faz parte de suas vidas e a oportunidade de ter um evento de alto nível na cidade é motivo de muita alegria.

“Somos apaixonadas por vôlei. Assisto a todas as partidas e ela sempre me acompanha. Para nós, poder estar aqui, assistir aos jogos e ainda ter a oportunidade de ver de perto jogadoras da Seleção Brasileira e atletas de outros países é uma emoção muito grande”, disse Carla Neiva.

Antes do início da partida, foi realizada a cerimônia para a entrega dos certificados do Programa de Capacitação de Treinadores (Nível 1), iniciativa de formação técnica voltada a professores de Educação Física da Rede Municipal de Ensino e a instrutores do CT Niterói Joga em Rede. O curso foi promovido pela Federação de Voleibol do Rio de Janeiro (FVR) como uma contrapartida social pela realização da Copa Supervôlei Feminino na cidade.

Para Victória Monteiro, os conhecimentos adquiridos no curso ampliaram sua visão sobre o esporte e de como ser uma professora melhor.

“Tudo que aprendi aqui vai fazer muita diferença na escola, principalmente na forma como vou lidar com meu time e com os meus alunos. Além de professora de Educação Física, também sou treinadora de voleibol escolar. A gente leva a garotada para as competições e busca sempre fazer o melhor por eles, então esse aprendizado certamente vai contribuir muito para esse trabalho”, explicou Victória.

A Copa Supervôlei Feminino é realizada pelo Sportlab e conta com patrocínio master da Prefeitura de Niterói e da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Niterói. O evento tem ainda o patrocínio da Enel e da Famath, apoio do Plaza Shopping Niterói, Delírio Tropical, Oliver’s, Coco Bambu, Mafia Cervejaria e Orylab, com chancela técnica da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e da Federação de Voleibol do Estado do Rio de Janeiro (GVRJ). Os parceiros de mídia são Lance!, Grupo Vamooh! e Midia Pro, com transmissão ao vivo pelo canal Sportv.

Fotos: Luciana Carneiro

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