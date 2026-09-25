Niterói; Rua Riodades, no Fonseca, terá Centro de Especialidades, Diagnósticos e ReabilitaçãoDivulgação/Ascom
O espaço será utilizado para a implantação do Centro de Especialidades, Diagnósticos e Reabilitação do Fonseca. O decreto, no entanto, não detalha quais serviços serão oferecidos, nem informa a previsão de início das obras ou de funcionamento da unidade.
Também não foram divulgados o valor necessário para adaptar o imóvel, a capacidade de atendimento ou a quantidade de profissionais que deverão atuar no local.
Imóvel estava destinado à educação desde 2013
Anúncios realizados naquele período indicavam que a Rua Riodades receberia uma escola de ensino fundamental. A transferência dos alunos permitiria transformar a Escola Municipal Djalma Coutinho em uma UMEI voltada à educação infantil. O processo de desapropriação foi concluído judicialmente, e o município está na posse do imóvel desde 2015. Mais de dez anos depois, a unidade educacional prevista para o endereço não foi implantada. Com o novo decreto, a destinação original do imóvel deixa de valer. O documento não informa se o projeto educacional foi transferido para outro endereço, substituído por outra proposta ou abandonado.
A Prefeitura autorizou a cessão gratuita do imóvel à Fundação Municipal de Saúde de Niterói. O prazo será indeterminado, e a propriedade deverá ser utilizada exclusivamente para a instalação e o funcionamento do novo centro. A transferência ainda será formalizada por meio de um termo próprio. A medida permite que a Fundação Municipal de Saúde avance com as etapas administrativas necessárias para a implantação do equipamento. A publicação, porém, não significa que o centro já esteja em funcionamento ou que os moradores possam procurar o endereço para marcar consultas e exames. Ainda serão necessárias etapas como elaboração dos projetos, definição dos serviços, adequação da estrutura e organização das equipes. O decreto não estabelece um cronograma para essas ações.
Serviços ainda não foram definidos
Por enquanto, os moradores não precisam comparecer ao imóvel nem realizar inscrição. As orientações sobre atendimento e agendamento deverão ser divulgadas pela Secretaria Municipal de Saúde quando a unidade estiver próxima de entrar em operação. O novo equipamento ficará na Rua Riodades, nº 165, no Fonseca, em uma das áreas de maior circulação da região.
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