Niterói: além da programação artística, quem for ao MAC poderá aproveitar a noite para visitar as exposições comemorativas dos 30 anos do museu - Divulgação/Ascom

Niterói: além da programação artística, quem for ao MAC poderá aproveitar a noite para visitar as exposições comemorativas dos 30 anos do museuDivulgação/Ascom

Publicado 25/09/2026 18:09





Um dos destaques da noite será a projeção mapeada na fachada do museu, que transforma a arquitetura criada por Oscar Niemeyer em suporte para uma experiência visual em grande escala. A intervenção será assinada pelo artista visual e arquiteto Rafael Cançado, o Homem Gaiola, diretor do Darklight Studio Brasil e nome com trabalhos apresentados em festivais e eventos internacionais de mapping e arte digital.



Ao longo da noite, diferentes linguagens artísticas ocupam o MAC e seu entorno. A programação reúne apresentações da Orquestra de Cordas da Grota, da Cia. de Ballet de Niterói, performances das artistas Kiarah Pucca, La Solaria e Chanel, além dos sets de LaBelle e WALL.



A proposta é fazer com que o próprio museu seja experimentado de outra maneira, extrapolando o horário tradicional de funcionamento e colocando em diálogo a arquitetura de Niemeyer, as artes visuais, a música, a dança e a cultura contemporânea.



Arquitetura como tela

Um dos cartões-postais mais emblemáticos de Niterói ganha uma nova dimensão neste sábado, 26 de setembro. Como encerramento do calendário de comemorações pelos 30 anos do Museu de Arte Contemporânea de Niterói, o MAC realiza uma edição especial do MAC Estendido , reunindo arte, música, dança, performance e tecnologia em uma programação gratuita a partir das 18h.Um dos destaques da noite será a projeção mapeada na fachada do museu, que transforma a arquitetura criada por Oscar Niemeyer em suporte para uma experiência visual em grande escala. A intervenção será assinada pelo artista visual e arquiteto Rafael Cançado, o Homem Gaiola, diretor do Darklight Studio Brasil e nome com trabalhos apresentados em festivais e eventos internacionais de mapping e arte digital.Ao longo da noite, diferentes linguagens artísticas ocupam o MAC e seu entorno. A programação reúne apresentações da Orquestra de Cordas da Grota, da Cia. de Ballet de Niterói, performances das artistas Kiarah Pucca, La Solaria e Chanel, além dos sets de LaBelle e WALL.A proposta é fazer com que o próprio museu seja experimentado de outra maneira, extrapolando o horário tradicional de funcionamento e colocando em diálogo a arquitetura de Niemeyer, as artes visuais, a música, a dança e a cultura contemporânea.

Responsável pela projeção mapeada, Homem Gaiola é o nome artístico do arquiteto e artista visual Rafael Cançado. Diretor do Darklight Studio Brasil, é também idealizador dos festivais Cerrado Mapping, Rota das Luzes e Horizontes Mapping.



Seu trabalho investiga possibilidades de criação a partir da luz, do laser e das projeções, especialmente em intervenções de grande escala. Entre seus projetos está Digital Landscapes, composta por 1,1 km de projeções contínuas. O artista já participou de eventos como Lille Mapping Festival, na França; iMapp, na Romênia; Epson Mapping Challenge, na Costa Rica; Sónar e Llum BCN, em Barcelona.



No MAC, sua criação estabelece um diálogo direto com as curvas e superfícies do edifício de Niemeyer, fazendo da fachada parte integrante da programação artística da noite.



Música, dança e performance



A programação começa com LaBelle, DJ, pesquisadora musical e produtora carioca que desenvolve uma pesquisa dedicada especialmente às sonoridades latino-americanas. Seus sets atravessam reggaeton, neoperreo, dembow e guaracha, além de referências do dancehall, afrobeat e R&B.



LaBelle é idealizadora do projeto audiovisual Bailando con LaBelle, dedicado à difusão da música latino-americana, e também atua como produtora e DJ residente do R&Baile, movimento voltado à celebração do R&B por meio da música, da arte e da cultura.



Às 18h40, a Orquestra de Cordas da Grota integra a programação, seguida, às 19h, pela Cia. de Ballet de Niterói, que apresenta Que Viva América, com coreografia de Robson Schmoeller. A obra propõe um mergulho na identidade e na ancestralidade latino-americanas, atravessando corpos, memórias e gerações. A montagem aborda pertencimento, memória e identidade a partir da herança cultural compartilhada pelos povos da América Latina.



A partir das 19h30, quem assume a programação musical é WALL, referência no segmento R&B-Pop, com repertório que transita pela brasilidade, pelo hip hop e por diferentes linguagens da cultura urbana contemporânea. Carioca, WALL já passou por palcos como Marquês de Sapucaí, Museu de Arte Moderna do Rio, Museu de Arte do Rio, Circo Voador e Casa da Glória, além de apresentações internacionais em cidades como Paris, Lisboa e Viena. Em 2026, voltou ao Brasil após sua segunda turnê europeia.



Arte drag e cabaré



A partir das 20h, a programação ganha uma sequência de performances. Kiarah Pucca, drag queen, atriz, DJ, apresentadora e criadora de conteúdo, leva ao MAC uma performance marcada pelo humor, pela irreverência e pela linguagem teatral. Com trajetória construída entre o teatro e a noite, a artista já se apresentou em diferentes estados brasileiros e também no exterior.



Às 20h15, La Solaria, nome artístico de Rebeca Zaa, apresenta um número de cabaré burlesco que mistura referências latino-americanas, pesquisa de movimento e danças folclóricas. Na apresentação preparada para o MAC, a artista parte de um bolero em homenagem às mulheres colombianas e chega ao samba em referência a Carmen Miranda. Logo depois, às 20h30, é a vez de Chanel, artista drag, cantora, atriz e apresentadora de Niterói conhecida nacionalmente por sua participação na segunda temporada de Drag Race Brasil.



Com trajetória que combina glamour, horror, teatro e música, Chanel também interpreta Dr. Frank-N-Furter nas produções da Sombrios Shadowcast e apresentou Mostra a Mala, produção da WOWPresents Plus dedicada aos bastidores de Drag Race Brasil. Atualmente, inicia uma nova fase musical com o single Princesinha do Brasil, que mistura pop, rap, referências da noite queer e brasilidade.



Exposições dos 30 anos permanecem abertas à visitação



Além da programação artística, quem for ao MAC poderá aproveitar a noite para visitar as exposições comemorativas dos 30 anos do museu. Entre elas está MAC Monumental, que reúne cerca de 130 obras em grandes formatos, explorando a relação entre escala, arte e a arquitetura singular do edifício de Niemeyer.



Também poderá ser visitada MAC Panorama, exposição que revisita os 30 anos do acervo e da trajetória do Museu de Arte Contemporânea de Niterói. A edição especial do MAC Estendido encerra o calendário comemorativo do aniversário de três décadas da instituição, ampliando a experiência do público com o museu e transformando o espaço, por uma noite, em palco, pista, galeria e superfície para experimentações visuais.



PROGRAMAÇÃO – MAC ESTENDIDO



18h – Início da projeção mapeada de Homem Gaiola

18h às 19h30 – LaBelle

18h40 – Orquestra da Grota

19h – Cia. de Ballet de Niterói – Que Viva América

19h30 às 21h – WALL

20h – Kiarah Pucca

20h15 – La Solaria

20h30 – Chanel

21h – Encerramento das festividades



Projeção mapeada: Homem Gaiola



Local: Museu de Arte Contemporânea de Niterói – MAC Niterói

Data: sábado, 26 de setembro

Horário: a partir das 18h

Entrada: gratuita



Redes dos artistas



Homem Gaiola – @homemgaiola

LaBelle – @_djlabelle

Orquestra da Grota – @orquestradagrota

Cia. de Ballet de Niterói – @balletdeniteroi

Kiarah Pucca – @kiarahpucca

La Solaria – @rebecazaa

Chanel – @dragchanel

WALL – @odjwall