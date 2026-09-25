Niterói: além da programação artística, quem for ao MAC poderá aproveitar a noite para visitar as exposições comemorativas dos 30 anos do museuDivulgação/Ascom
Um dos destaques da noite será a projeção mapeada na fachada do museu, que transforma a arquitetura criada por Oscar Niemeyer em suporte para uma experiência visual em grande escala. A intervenção será assinada pelo artista visual e arquiteto Rafael Cançado, o Homem Gaiola, diretor do Darklight Studio Brasil e nome com trabalhos apresentados em festivais e eventos internacionais de mapping e arte digital.
Ao longo da noite, diferentes linguagens artísticas ocupam o MAC e seu entorno. A programação reúne apresentações da Orquestra de Cordas da Grota, da Cia. de Ballet de Niterói, performances das artistas Kiarah Pucca, La Solaria e Chanel, além dos sets de LaBelle e WALL.
A proposta é fazer com que o próprio museu seja experimentado de outra maneira, extrapolando o horário tradicional de funcionamento e colocando em diálogo a arquitetura de Niemeyer, as artes visuais, a música, a dança e a cultura contemporânea.
Arquitetura como tela
Seu trabalho investiga possibilidades de criação a partir da luz, do laser e das projeções, especialmente em intervenções de grande escala. Entre seus projetos está Digital Landscapes, composta por 1,1 km de projeções contínuas. O artista já participou de eventos como Lille Mapping Festival, na França; iMapp, na Romênia; Epson Mapping Challenge, na Costa Rica; Sónar e Llum BCN, em Barcelona.
No MAC, sua criação estabelece um diálogo direto com as curvas e superfícies do edifício de Niemeyer, fazendo da fachada parte integrante da programação artística da noite.
Música, dança e performance
LaBelle é idealizadora do projeto audiovisual Bailando con LaBelle, dedicado à difusão da música latino-americana, e também atua como produtora e DJ residente do R&Baile, movimento voltado à celebração do R&B por meio da música, da arte e da cultura.
Às 18h40, a Orquestra de Cordas da Grota integra a programação, seguida, às 19h, pela Cia. de Ballet de Niterói, que apresenta Que Viva América, com coreografia de Robson Schmoeller. A obra propõe um mergulho na identidade e na ancestralidade latino-americanas, atravessando corpos, memórias e gerações. A montagem aborda pertencimento, memória e identidade a partir da herança cultural compartilhada pelos povos da América Latina.
A partir das 19h30, quem assume a programação musical é WALL, referência no segmento R&B-Pop, com repertório que transita pela brasilidade, pelo hip hop e por diferentes linguagens da cultura urbana contemporânea. Carioca, WALL já passou por palcos como Marquês de Sapucaí, Museu de Arte Moderna do Rio, Museu de Arte do Rio, Circo Voador e Casa da Glória, além de apresentações internacionais em cidades como Paris, Lisboa e Viena. Em 2026, voltou ao Brasil após sua segunda turnê europeia.
Arte drag e cabaré
Às 20h15, La Solaria, nome artístico de Rebeca Zaa, apresenta um número de cabaré burlesco que mistura referências latino-americanas, pesquisa de movimento e danças folclóricas. Na apresentação preparada para o MAC, a artista parte de um bolero em homenagem às mulheres colombianas e chega ao samba em referência a Carmen Miranda. Logo depois, às 20h30, é a vez de Chanel, artista drag, cantora, atriz e apresentadora de Niterói conhecida nacionalmente por sua participação na segunda temporada de Drag Race Brasil.
Com trajetória que combina glamour, horror, teatro e música, Chanel também interpreta Dr. Frank-N-Furter nas produções da Sombrios Shadowcast e apresentou Mostra a Mala, produção da WOWPresents Plus dedicada aos bastidores de Drag Race Brasil. Atualmente, inicia uma nova fase musical com o single Princesinha do Brasil, que mistura pop, rap, referências da noite queer e brasilidade.
Exposições dos 30 anos permanecem abertas à visitação
Também poderá ser visitada MAC Panorama, exposição que revisita os 30 anos do acervo e da trajetória do Museu de Arte Contemporânea de Niterói. A edição especial do MAC Estendido encerra o calendário comemorativo do aniversário de três décadas da instituição, ampliando a experiência do público com o museu e transformando o espaço, por uma noite, em palco, pista, galeria e superfície para experimentações visuais.
PROGRAMAÇÃO – MAC ESTENDIDO
18h – Início da projeção mapeada de Homem Gaiola
18h às 19h30 – LaBelle
18h40 – Orquestra da Grota
19h – Cia. de Ballet de Niterói – Que Viva América
19h30 às 21h – WALL
20h – Kiarah Pucca
20h15 – La Solaria
20h30 – Chanel
21h – Encerramento das festividades
Projeção mapeada: Homem Gaiola
Data: sábado, 26 de setembro
Horário: a partir das 18h
Entrada: gratuita
Redes dos artistas
LaBelle – @_djlabelle
Orquestra da Grota – @orquestradagrota
Cia. de Ballet de Niterói – @balletdeniteroi
Kiarah Pucca – @kiarahpucca
La Solaria – @rebecazaa
Chanel – @dragchanel
WALL – @odjwall
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