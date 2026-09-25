Niterói: 5ª Maratona de Niterói está marcada para a manhã de domingo (27)Divulgação/Ascom
Em Charitas, a proibição vale para o trecho da Avenida Quintino Bocaiúva até a Avenida Silvio Picanço, na altura do Quiosque 9. Em Icaraí, a restrição será na Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, entre a Avenida Almirante Ary Parreiras e a Igreja São Judas Tadeu.
A portaria da NitTrans determina a proibição temporária do estacionamento, mas não estabelece a interdição integral das duas avenidas durante todo o período. Como os trechos fazem parte do percurso da maratona, porém, poderão ocorrer bloqueios operacionais, desvios e interrupções momentâneas durante a passagem dos atletas.
A recomendação para quem precisar circular pelas orlas de Icaraí, São Francisco e Charitas na manhã de domingo é sair com antecedência e acompanhar as atualizações de trânsito.
Largadas começam antes das 6h
A premiação está prevista para começar às 8h, enquanto a programação terá apresentação de Rodrigo Santos e Moska às 10h. O guarda-volumes funcionará das 4h às 11h. O percurso passa por regiões como Gragoatá, Icaraí, Estrada Leopoldo Fróes, Charitas, Lagoa e Piratininga. Charitas e Piratininga também serão pontos de revezamento dos atletas dos 42 km.
Retirada dos kits
A Corrida Kids, voltada para crianças de 2 a 12 anos, será realizada no sábado, às 8h. O kit infantil poderá ser retirado nesta sexta, das 10h às 17h, ou no sábado, das 7h às 8h.
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