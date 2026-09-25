Niterói: 5ª Maratona de Niterói está marcada para a manhã de domingo (27) - Divulgação/Ascom

Niterói: 5ª Maratona de Niterói está marcada para a manhã de domingo (27)Divulgação/Ascom

Publicado 25/09/2026 12:51





Em Charitas, a proibição vale para o trecho da Avenida Quintino Bocaiúva até a Avenida Silvio Picanço, na altura do Quiosque 9. Em Icaraí, a restrição será na Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, entre a Avenida Almirante Ary Parreiras e a Igreja São Judas Tadeu.



A portaria da NitTrans determina a proibição temporária do estacionamento, mas não estabelece a interdição integral das duas avenidas durante todo o período. Como os trechos fazem parte do percurso da maratona, porém, poderão ocorrer bloqueios operacionais, desvios e interrupções momentâneas durante a passagem dos atletas.



A recomendação para quem precisar circular pelas orlas de Icaraí, São Francisco e Charitas na manhã de domingo é sair com antecedência e acompanhar as atualizações de trânsito.



Largadas começam antes das 6h

Motoristas que costumam estacionar nas orlas de Icaraí e Charitas deverão retirar os veículos antes das 23h deste sábado (26), devido à realização da 5ª Maratona de Niterói, marcada para a manhã de domingo (27).Em Charitas, a proibição vale para o trecho da Avenida Quintino Bocaiúva até a Avenida Silvio Picanço, na altura do Quiosque 9. Em Icaraí, a restrição será na Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, entre a Avenida Almirante Ary Parreiras e a Igreja São Judas Tadeu.A portaria da NitTrans determina a proibição temporária do estacionamento, mas não estabelece a interdição integral das duas avenidas durante todo o período. Como os trechos fazem parte do percurso da maratona, porém, poderão ocorrer bloqueios operacionais, desvios e interrupções momentâneas durante a passagem dos atletas.A recomendação para quem precisar circular pelas orlas de Icaraí, São Francisco e Charitas na manhã de domingo é sair com antecedência e acompanhar as atualizações de trânsito.

A prova terá percursos de 42 km, 16 km e 6 km, além de caminhada de 2,5 km, com largada e chegada no Caminho Niemeyer. A primeira largada será às 5h29, para os atletas de elite dos 42 km. Na sequência, às 5h30, largam os participantes dos 42 km solo e dos revezamentos. As provas de 16 km, 6 km, Circuito Sesc e caminhada começam às 5h45, 5h55, 6h05 e 6h10, respectivamente.



A premiação está prevista para começar às 8h, enquanto a programação terá apresentação de Rodrigo Santos e Moska às 10h. O guarda-volumes funcionará das 4h às 11h. O percurso passa por regiões como Gragoatá, Icaraí, Estrada Leopoldo Fróes, Charitas, Lagoa e Piratininga. Charitas e Piratininga também serão pontos de revezamento dos atletas dos 42 km.



Retirada dos kits



Os kits da corrida podem ser retirados nesta sexta-feira (25), das 10h às 17h, e no sábado (26), das 7h30 às 17h, no Caminho Niemeyer. É necessário apresentar documento com foto e comprovante de inscrição, que pode ser impresso ou digital. A retirada por terceiros exige autorização, documento de identificação e comprovante da inscrição.



A Corrida Kids, voltada para crianças de 2 a 12 anos, será realizada no sábado, às 8h. O kit infantil poderá ser retirado nesta sexta, das 10h às 17h, ou no sábado, das 7h às 8h.