Integração entre CISP e Civitas localiza adolescente que estava desaparecida desde quinta-feira (24) - Divulgação/Lucas Benevides

Integração entre CISP e Civitas localiza adolescente que estava desaparecida desde quinta-feira (24)Divulgação/Lucas Benevides

Publicado 27/09/2026 13:24

O trabalho integrado do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) da Prefeitura de Niterói , da Polícia Civil e da Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia em Apoio à Segurança Pública (Civitas Rio), da Prefeitura do Rio, permitiu localizar, neste sábado (26), uma adolescente de 13 anos que estava desaparecida desde quinta-feira (24). A jovem foi encontrada em segurança e encaminhada para os procedimentos necessários junto às autoridades policiais.

A adolescente havia saído do local onde trabalhava com a mãe, em Icaraí, na tarde de quarta-feira (24), e não retornou. Após a comunicação do desaparecimento, operadores do CISP iniciaram uma análise minuciosa das imagens das câmeras instaladas na região.

O monitoramento permitiu reconstruir parte do percurso da adolescente e verificar que ela embarcou voluntariamente na motocicleta de um motoboy, na Rua Gavião Peixoto, pouco depois das 16h20.

As imagens mostram a jovem usando capacete e seguindo na garupa do veículo. Câmeras localizadas em diferentes pontos acompanharam a passagem da motocicleta. Às 16h25, o veículo foi registrado na Avenida Marquês do Paraná, no sentido Centro. Três minutos depois, às 16h28, passou pelo ponto de monitoramento da Ponte Rio-Niterói, seguindo em direção à capital.

Com a identificação da placa, o CISP conseguiu chegar ao motociclista e compartilhou as informações com a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, responsável pelo registro e pela investigação do desaparecimento.

Assim que foi constatado que a motocicleta havia atravessado a Ponte Rio-Niterói, o CISP entrou em contato com a Civitas Rio para dar continuidade ao rastreamento. A partir do cruzamento de dados e da análise das imagens na capital, a Civitas identificou que o veículo seguiu até o bairro da Penha, na Zona Norte do Rio.

Chamado para prestar esclarecimentos, o motociclista informou à polícia que havia deixado a adolescente na Penha. Segundo as informações levantadas durante o trabalho de localização, a jovem seguiu voluntariamente até o bairro, onde se encontrou com uma pessoa.

O intercâmbio de informações entre as estruturas de monitoramento de Niterói e do Rio, em conjunto com o trabalho da Polícia Civil, permitiu avançar nas buscas até que a adolescente fosse localizada em segurança.

A cooperação entre os dois centros foi formalizada em 25 de agosto deste ano pelas prefeituras de Niterói e do Rio.

O acordo permite o compartilhamento de dados e imagens para reconstituir trajetos, localizar pessoas e veículos e auxiliar investigações de ocorrências que ultrapassam os limites dos dois municípios.

“A localização da adolescente mostra, na prática, a importância da integração entre os centros de inteligência e monitoramento e as forças de segurança. O compartilhamento ágil de informações permitiu acompanhar um deslocamento que começou em Niterói e prosseguiu no Rio. Essa cooperação, aliada ao uso da tecnologia, foi fundamental para chegarmos a esse resultado”, afirmou o secretário municipal de Ordem Pública, Gilson Chagas.