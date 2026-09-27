SESC-RJ Flamengo venceu Dentil Praia Clube de virada - Divulgação/Lucas Benevides

SESC-RJ Flamengo venceu Dentil Praia Clube de virada Divulgação/Lucas Benevides

Publicado 27/09/2026 13:41

SESC-RJ Flamengo fez história, neste sábado (26), na Arena Niterói. A equipe rubro-negra derrotou de virada o Dentil Praia Clube, de Uberlândia (MG), por 3 a 2 (18×25, 23×25, 25×20, 25×22 e 15×11), e conquistou a Copa Supervôlei Feminino 2026. O SESC-RJ Flamengo foi a primeira equipe a levantar a taça na nova arena. O espaço estreou em eventos esportivos de alto nível e foi elogiado por jornalistas, atletas, comissões técnicas e torcedores.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, destacou que a Arena Niterói foi uma entrega muito importante para a cidade.

“Construímos a Arena Niterói em apenas um ano e meio. Planejamos a Arena com a dimensão adequada e localização estratégica para contribuir na revitalização completa do Centro, sem qualquer transtorno para a região. É a primeira arena indoor além da cidade do Rio, moderna, com dimensões oficiais para esportes de quadra, climatizada e com acústica para receber também eventos culturais e shows. Certamente vai receber muitos jogos da Superliga Feminina de Vôlei 26/27, que começa em outubro. Estou feliz com o reconhecimento dos jornalistas à qualidade da Arena Niterói. Nossa cidade está no circuito de eventos nacionais de esportes”, afirmou Rodrigo Neves.

A vice-prefeita de Niterói, Isabel Swan, entregou as medalhas de ouro para as atletas do SESC-RJ Flamengo e reforçou que a Arena é uma conquista da cidade.

“Tínhamos inaugurado a Arena com um show lindíssimo do Roberto Carlos. E agora a Arena com o esporte, com o esporte feminino, com o vôlei e com o Flamengo ganhando no último set. A gente vê a emoção da torcida. A gente vê a Arena sendo muito elogiada pelos comentaristas. É Niterói para o mundo. Isso é gestão. Parabéns ao prefeito Rodrigo Neves. Nosso governo está entregando o melhor para a população”, reforçou Isabel Swan.

Prêmio Fabi – A oposta do SESC-RJ Flamengo Tainara foi a vencedora do Prêmio Fabi Super Jogadora, em homenagem a Fabi Alvim, presente na Arena Niterói, um dos grandes nomes da história da modalidade e bicampeã olímpica com a seleção brasileira em Pequim 2008 e Londres 2012. Tainara fez 25 pontos na decisão contra o Dentil Praia Clube.

A craque rubro-negra reforçou que espera jogar mais vezes na Arena Niterói.

“Sinceramente, são só elogios. É uma estrutura incrível. Tudo que o vôlei brasileiro precisa é de arenas como esta. Espero ter a oportunidade de jogar aqui de novo. Está tudo muito lindo e muito confortável. E que sirva para mais eventos. Jogar aqui de novo vai ser muito importante pra gente. O espaço é climatizado e isso ajuda muito. A organização foi impecável”, disse Tainara.

A Copa Supervôlei Feminino foi realizada pelo Sportlab com patrocínio master da Prefeitura de Niterói e da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. O evento teve ainda o patrocínio da Enel e da Famath, apoio do Plaza Shopping Niterói, Delírio Tropical, Oliver’s, Coco Bambu, Mafia Cervejaria e Orylab, com chancela técnica da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e da Federação de Voleibol do Estado do Rio de Janeiro (Vôleirio).