Niterói: carro subiu a calçada e entrou pela loja de chocolates, em Santa Rosa - Reprodução/Internet

Niterói: carro subiu a calçada e entrou pela loja de chocolates, em Santa RosaReprodução/Internet

Publicado 28/09/2026 08:10

Um acidente envolvendo um caminhão de transporte de caçambas e um Hyundai Creta causou estragos significativos na manhã do último sábado (26), em Santa Rosa. Com o impacto da batida, o automóvel foi projetado contra a fachada de uma loja da Cacau Show, na Rua Santa Rosa, próximo ao Largo do Marrão.

Além de atingir o carro, o caminhão também colidiu com uma árvore. Imagens registradas após o acidente mostram o Creta bastante destruído, a entrada do estabelecimento danificada e o motorista do caminhão preso dentro da cabine.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel de Niterói foram acionadas às 5h24. Um jovem de cerca de 22 anos foi retirado das ferragens e recebeu atendimento no local. Ele sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca. Apesar do cenário de destruição, não houve registro de vítimas em estado grave até o momento.

ACIDENTE FOI REGISTRADO PELAS CÂMERAS

Câmeras de segurança da loja captaram o momento da colisão. Ainda não há informações oficiais sobre possíveis responsabilidades dos condutores envolvidos. Os danos chamaram a atenção de moradores e comerciantes nas primeiras horas da manhã. A porta e parte da fachada da loja foram atingidas, mas não havia registro de pessoas dentro do estabelecimento no instante da batida.

