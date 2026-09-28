Niterói: após acidente, trânsito ficou com retenções na saída do túnelReprodução/Internet
Acidente entre ônibus e carro causa transtornos na saída do túnel
Por ser um ponto de transição entre áreas de grande circulação, qualquer ocorrência no trecho costuma impactar rapidamente o trânsito
Acidente entre ônibus e carro causa transtornos na saída do túnel
Por ser um ponto de transição entre áreas de grande circulação, qualquer ocorrência no trecho costuma impactar rapidamente o trânsito
SESC-RJ Flamengo conquista Copa Supervôlei Feminino de virada
Equipe rubro-negra derrotou o Dentil Praia Clube, de Uberlândia, em Minas Gerais, por 3 a 2, na Arena Niterói, na noite de sábado (26)
Semana Nacional do Trânsito tem ações de educação em Niterói
Programação da Nittrans reforçou a importância de atitudes responsáveis e do respeito entre todos que circulam pelas ruas da cidade
Integração entre CISP e Civitas localiza adolescente desaparecida
Jovem de 13 anos desapareceu na quinta-feira (24) em Icaraí. Ela foi encontrada em segurança e realizou os procedimentos necessários
Niterói chega a 18 meses sem registros de casos de feminicídio
Município se destaca pelas políticas públicas desenvolvidas com o objetivo de prevenir e enfrentar a violência contra meninas e mulheres
Niterói reinaugura Médico de Família do Cavalão com melhorias
Unidade possui dois consultórios, salas de vacinação, observação, curativos e procedimentos e espaços para os agentes comunitários de saúde
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.