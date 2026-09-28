Niterói: após acidente, trânsito ficou com retenções na saída do túnel - Reprodução/Internet

Niterói: após acidente, trânsito ficou com retenções na saída do túnelReprodução/Internet

Publicado 28/09/2026 08:00

Um ônibus e um automóvel se envolveram em uma colisão na tarde do último sábado (26), provocando lentidão no trânsito na região de São Francisco. O impacto ocorreu na saída do Túnel Roberto Silveira e deixou a parte dianteira do coletivo bastante avariada.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a equipe do quartel de Niterói foi acionada às 13h31. Um homem recebeu atendimento no local, mas optou por não ser levado para o hospital. A identidade da vítima não foi divulgada.

A NitTrans enviou agentes para organizar o fluxo de veículos e orientar os motoristas. Mesmo com a atuação da equipe, o trânsito permaneceu lento até por volta das 15h10. O ônibus envolvido no acidente operava na linha OC1, que liga o Terminal João Goulart, no Centro, ao bairro de Piratininga, na Região Oceânica.

LOCAL DO ACIDENTE É MUITO MOVIMENTADO

A colisão ocorreu exatamente na saída do Túnel Roberto Silveira, uma das principais ligações entre bairros da cidade. O túnel, que desemboca próximo à Avenida Rui Barbosa, costuma registrar fluxo intenso principalmente nos fins de semana, quando muitos motoristas seguem em direção a São Francisco, Charitas e às praias oceânicas.

Por ser um ponto de transição entre áreas de grande circulação, qualquer ocorrência no trecho costuma impactar rapidamente o trânsito. A saída do túnel também possui uma curva acentuada, o que exige atenção redobrada dos condutores — especialmente em horários de maior movimento. A combinação de tráfego elevado e espaço reduzido contribuiu para que o acidente gerasse retenções significativas na região.