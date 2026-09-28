Niterói: banda niteroiense lança nova música pelo selo Toca Discos, com distribuição da Universal MusicDivulgação/Ascom

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Leonardo Soares
Sempre inquieta em sua provocação estética e poética, a banda niteroiense Facção Caipira lança em todas as plataformas de streaming o single “Vivos”, que conta com a participação especial da cantora e guitarrista carioca Drenna. A faixa marca o início oficial da caminhada para o lançamento de O Retorno, álbum que sela o retorno do grupo aos lançamentos inéditos após o hiato de seus trabalhos de estúdio.
Composta por Jan, Renan Carriço e Vinícius Câmara, “Vivos” abre espaço para uma reflexão confessional e irônica sobre a permanência no mercado da música independente. A canção contrapõe a crueza do rock e a essência do blues com a leveza de uma guitarra marcante, costurando a interpretação visceral de Jan Santoro e Drenna sobre dilemas de uma geração: “A banda não parou de tocar / Poucos que seguem ouvindo / A gente foi feito pra cantar / Mas o quanto vale isso?”.
Ao lado de Sandro Lustosa nas congas e Victor Nogueira no órgão e piano, o single traduz o olhar afetuoso do grupo sobre o próprio envelhecimento dentro do rock. Entre o desencanto e a paixão pela estrada, “Vivos” afirma a escolha de continuar criando não por obrigação produtiva, mas como uma forma de resistência afetuosa.
O single “Vivos” (feat. Drenna) já está disponível em todas as plataformas digitais via Toca Discos / Universal Music. Ouça em https://umusicbrazil.lnk.to/FaccaoCaipiraVivos