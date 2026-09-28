Niterói: tanto o condutor quanto o passageiro da moto sofreram ferimentos graves no acidente - Reprodução/Internet

Niterói: tanto o condutor quanto o passageiro da moto sofreram ferimentos graves no acidenteReprodução/Internet

Publicado 28/09/2026 08:40





O ônibus da Viação Nossa Senhora do Amparo, que fazia o trajeto entre Maricá e o Centro do Rio (Castelo), se chocou com a motocicleta. A RJ104, administrada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DERRJ), conecta trechos de Niterói e São Gonçalo e inclui, oficialmente, o segmento entre Niterói e o entroncamento com a RJ106. Com o impacto, tanto o condutor quanto o passageiro da moto sofreram ferimentos graves. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar socorro às vítimas.



O motociclista foi levado ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no Fonseca, com lesões pelo corpo. Informações preliminares indicam que ele estava em estado estável após o atendimento. O homem que estava na garupa não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A identidade da vítima fatal não havia sido divulgada até a última atualização.



Polícia isola área e realiza perícia

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus resultou na morte de um homem e deixou outro ferido na RJ104, em Niterói, na manhã de sexta-feira (25). A batida ocorreu na descida da Caixa d’Água, no sentido Alameda São Boaventura, no bairro Fonseca O ônibus da Viação Nossa Senhora do Amparo, que fazia o trajeto entre Maricá e o Centro do Rio (Castelo), se chocou com a motocicleta. A RJ104, administrada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DERRJ), conecta trechos de Niterói e São Gonçalo e inclui, oficialmente, o segmento entre Niterói e o entroncamento com a RJ106. Com o impacto, tanto o condutor quanto o passageiro da moto sofreram ferimentos graves. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar socorro às vítimas.O motociclista foi levado ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no Fonseca, com lesões pelo corpo. Informações preliminares indicam que ele estava em estado estável após o atendimento. O homem que estava na garupa não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A identidade da vítima fatal não havia sido divulgada até a última atualização.

Agentes do Comando de Policiamento Rodoviário atuaram no isolamento da pista e no controle do tráfego. A Polícia Civil também esteve no local para realizar a perícia, que deverá esclarecer a dinâmica da colisão.



Relatos iniciais apontam que a motocicleta seguia pela rodovia quando houve uma redução brusca de velocidade à frente. No entanto, essa versão ainda depende de confirmação oficial e não é considerada conclusão definitiva sobre as causas do acidente. Após os procedimentos periciais, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) do Barreto, em Niterói.



A ocorrência mobilizou equipes de emergência e exigiu intervenção no trecho da RJ104 para atendimento às vítimas, realização da perícia e remoção do corpo. As circunstâncias do acidente seguem sob investigação.