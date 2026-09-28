Niterói: tanto o condutor quanto o passageiro da moto sofreram ferimentos graves no acidenteReprodução/Internet

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Leonardo Soares
Um acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus resultou na morte de um homem e deixou outro ferido na RJ104, em Niterói, na manhã de sexta-feira (25). A batida ocorreu na descida da Caixa d’Água, no sentido Alameda São Boaventura, no bairro Fonseca.

O ônibus da Viação Nossa Senhora do Amparo, que fazia o trajeto entre Maricá e o Centro do Rio (Castelo), se chocou com a motocicleta. A RJ104, administrada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DERRJ), conecta trechos de Niterói e São Gonçalo e inclui, oficialmente, o segmento entre Niterói e o entroncamento com a RJ106. Com o impacto, tanto o condutor quanto o passageiro da moto sofreram ferimentos graves. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar socorro às vítimas.

O motociclista foi levado ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no Fonseca, com lesões pelo corpo. Informações preliminares indicam que ele estava em estado estável após o atendimento. O homem que estava na garupa não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A identidade da vítima fatal não havia sido divulgada até a última atualização.

Polícia isola área e realiza perícia
Agentes do Comando de Policiamento Rodoviário atuaram no isolamento da pista e no controle do tráfego. A Polícia Civil também esteve no local para realizar a perícia, que deverá esclarecer a dinâmica da colisão.

Relatos iniciais apontam que a motocicleta seguia pela rodovia quando houve uma redução brusca de velocidade à frente. No entanto, essa versão ainda depende de confirmação oficial e não é considerada conclusão definitiva sobre as causas do acidente. Após os procedimentos periciais, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) do Barreto, em Niterói.

A ocorrência mobilizou equipes de emergência e exigiu intervenção no trecho da RJ104 para atendimento às vítimas, realização da perícia e remoção do corpo. As circunstâncias do acidente seguem sob investigação.