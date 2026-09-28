Niterói: Ecotur Sem Barreiras foi realizado na Ilha da Boa ViagemDivulgação/Ascom
Niterói Ecotur Sem Barreiras faz edição histórica na Ilha da Boa Viagem
Participantes da caminhada foram recepcionados com um café da manhã, organizado pela Niterói Empresa de Lazer e Turismo
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