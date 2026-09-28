Niterói: Ecotur Sem Barreiras foi realizado na Ilha da Boa Viagem - Divulgação/Ascom

Niterói: Ecotur Sem Barreiras foi realizado na Ilha da Boa ViagemDivulgação/Ascom

Publicado 28/09/2026 09:20

O projeto Niterói Ecotur Sem Barreiras realizou uma edição histórica, na Ilha da Boa Viagem, com participação de 80 pessoas, sendo 46 delas PCDs (Pessoas com deficiência). Os visitantes, acompanhados de seis monitores da Neltur , subiram a Ilha da Boa Viagem, na manhã desta sexta-feira (25/9), utilizando o equipamento cadeira ‘Julietti’. O evento comemorou o Dia Nacional dos PCDs, que aconteceu no dia 21 de setembro.

Os participantes da caminhada foram recepcionados com um café da manhã, organizado pela Neltur – Niterói Empresa de Lazer e Turismo , realizadora do projeto, em parceria com a Coordenadoria de Acessibilidade e o Clube Niteroiense de Montanhismo

Após subirem os 121 degraus da Ilha da Boa Viagem, o grupo apreciou a paisagem paradisídiaca do local da cidade fluminense e, também, conheceu mais um pouco da história do local como o Fortim, o Castelinho e a Capela de Nossa Senhora da Boa Viagem.

O Presidente da Neltur, André Bento, esteve com o grupo e destacou que a cidade oferece ao turista não só uma paisagem e história, mas também a inclusão. “Estamos aqui hoje com esse grupo maravilhoso e nossa equipe, oferecendo um turismo inclusivo como este que o projeto Niterói Ecotur Sem Barreiras, no qual com muito orgulho damos continuidade. O turismo é inclusivo e é pra todos”, destacou Bento.

Esta edição especial do Niterói Ecotur Sem Barreiras contemplou um grupo de um projeto social de responsabilidade da empresa Nossa Senhora do Amparo.



