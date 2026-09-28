Niterói: evento de compliance foi realizado no Caminho Niemeyer - Divulgação/Ascom

Niterói: evento de compliance foi realizado no Caminho NiemeyerDivulgação/Ascom

Publicado 28/09/2026 09:10

A Controladoria-Geral do Município de Niterói realizou o evento Niterói Compliance Day 2026 , no último 24/9, na Fundação Niemeyer, no centro de Niterói, reunindo gestores, servidores e especialistas que debateram o tema "Prevenir, Detectar e Corrigir", abordando desafios atuais da administração pública, como integridade, proteção de dados, governança e o papel dos controles internos na prevenção e correção de irregularidades.

André Bento, o Presidente da Niterói Empresa de Lazer e Turismo, (Neltur), que esteve presente no evento, ressaltou a importância para o turismo. “Eventos como o Niterói Compliance Day reforçam uma visão muito importante para a administração pública: integridade, transparência e controle não são entraves à gestão, são instrumentos para que ela funcione melhor.”

Bento, relembra, que em 2017, sob a gestão do Prefeito Rodrigo Neves, houve a visão de estruturar em Niterói uma Controladoria-Geral com papel permanente no fortalecimento da governança, da prevenção de riscos e do aprimoramento dos processos públicos — uma estrutura que ainda é um desafio para muitos municípios brasileiros.

Na Neltur, acrescenta André Bento, "temos buscado cada vez mais essa aproximação com a Controladoria, investindo na capacitação das equipes e na melhoria dos nossos procedimentos internos, e temos percebido resultados concretos".

Neste sentido, conclui, "parabenizo o Controlador-Geral Anderson Peixoto e toda a equipe da CGM pela realização do Compliance Day e pelo trabalho permanente de orientação e fortalecimento da gestão pública de Niterói".