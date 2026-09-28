Niterói: empreendimento será construído em um terreno de 4,6 mil metros quadrados e terá dois blocos com 23 pavimentos residenciaisReprodução/Internet
Segundo parecer publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (25), o empreendimento será construído em um terreno de 4,6 mil metros quadrados e terá dois blocos com 23 pavimentos residenciais e um pavimento destinado à área de lazer. A área total construída será de aproximadamente 39 mil metros quadrados.
Ao todo, serão 329 apartamentos no Bloco 1 e 371 no Bloco 2. O térreo também terá quatro lojas independentes. O estudo estima uma população fixa de aproximadamente 1,8 mil moradores e outras 80 pessoas como população flutuante.
Impactos durante as obras
Os banheiros do canteiro deverão ser ligados à rede pública de esgoto. Também estão previstas medidas para minimizar impactos no trânsito, com a determinação de que a carga e descarga de materiais ocorra dentro do terreno ou em área indicada pela NitTrans.
Aumento da demanda por serviços
Segundo análise da NitTrans citada no parecer, o Centro conta com ampla oferta de transporte público, já que grande parte das linhas de ônibus do município passa pela região.
O estudo também aponta que não são esperados impactos significativos sobre a ventilação e a circulação de ar. Os dois blocos terão mais de 14 metros de afastamento entre si.
Projeto foi aprovado
Com a aprovação do EIV, o empreendedor deverá cumprir as medidas de mitigação previstas no estudo. A fiscalização da obra ficará sob responsabilidade do município, enquanto os demais impactos serão acompanhados pelos órgãos municipais e concessionárias responsáveis pelos serviços.
A Prefeitura de Niterói ainda não informou o valor previsto para o empreendimento, a construtora responsável ou a data de início das obras.
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