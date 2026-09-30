Virginia rebate crítica sobre estilo e promete não responder mais haters - Reprodução Instagram

Virginia rebate crítica sobre estilo e promete não responder mais hatersReprodução Instagram

Publicado 30/09/2026 22:53

Virginia surpreendeu os seguidores nesta quarta-feira (30) ao responder publicamente a uma crítica recebida nas redes sociais. A influenciadora compartilhou o comentário de uma internauta que chamou seu estilo de "brega" e aproveitou para ironizar a autora da mensagem.

"Tu é muito brega", escreveu a mulher. Virginia publicou um print da mensagem acompanhado de uma foto da internauta e respondeu: "Obrigada, Eliete! Vindo de você, é um elogio [risos]".



A influenciadora ainda explicou que a reação foi uma exceção ao comportamento que costuma manter diante de comentários negativos. Segundo ela, não pretende transformar as respostas aos haters em algo frequente.



"Desculpa, grupo. Hoje, eu acordei com os ca**alhos e é a primeira e última vez que posto respondendo hater [risos]", escreveu Virginia.



A publicação chamou atenção justamente pela disposição da influenciadora em rebater diretamente uma crítica sobre sua aparência e estilo. Em vez de apenas ignorar a mensagem, como costuma fazer diante de comentários negativos, ela decidiu expor o conteúdo recebido e responder à internauta.



Virginia também deixou claro que a atitude estava relacionada ao seu estado de espírito naquele dia. Ao dizer que havia acordado "com os ca**alhos", ela indicou que resolveu abrir uma exceção e entrar na discussão, mas afirmou que não pretende repetir o comportamento.



A influenciadora tem grande presença nas redes sociais, onde compartilha registros da rotina, da família e de seus projetos. Os comentários sobre suas publicações frequentemente geram repercussão entre os seguidores, mas ela afirmou que não costuma responder diretamente às pessoas que fazem críticas.



Desta vez, porém, a internauta recebeu uma resposta pública. Virginia não apenas reproduziu a mensagem em seu perfil, como também identificou a autora pelo nome ao escrever "Obrigada, Eliete!" e acrescentar que o comentário, vindo dela, seria considerado um elogio.



Depois da resposta, a própria influenciadora tratou de estabelecer um limite para esse tipo de interação. Ao dizer que aquela seria a "primeira e última vez" que responderia a um hater, Virginia indicou que não pretende adotar o confronto como parte de sua rotina nas redes sociais.