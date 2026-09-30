Ana Castela se assustou com gambá na garagem de sua casa - Reprodução de vídeo / Instagram

Ana Castela se assustou com gambá na garagem de sua casaReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 30/09/2026 17:03

Ana Castela , de 22 anos, foi surpreendida, na noite desta terça-feira (29), por um gambá na garagem da sua casa em Londrina, no Paraná. Através dos stories do Instagram, a cantora compartilhou imagens de uma câmera de segurança que registrou o momento e falou sobre o "susto".

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No vídeo, a "Boiadeira" gritou e correu ao ver o bichinho, que estava embaixo de um dos seus carros. "Eu não tenho paz em casa", escreveu a artista. Logo após, ela falou sobre a situação, em tom descontraído:

"Eu cheguei em casa e ouvi alguém chamando o meu nome do além. Levei um susto. Aí a hora que abri a minha porta, eu vi o gambá. E aí, fiquei com medo do gambá entrar em casa porque eu não ia tirar o gambá. O gambá ia ficar com a casa para ele."

A sertaneja também ironizou a própria atitude. "'Nós é machona' aqui na internet. Falamos: 'Sou mais homem que muito homem'. Espera só um gambá aparecer na sua frente para você ver", afirmou a dona dos sucessos "Não é Pressa, é Pressão", "Ilusão de Ótica" e "Ponto Fraco".



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Na última semana, a cantora se pronunciou após uma vidente falar sobre uma previsão na qual a artista morreria jovem em um acidente de avião. Na mesma rede social, Ana demonstrou irritação com o conteúdo e afirmou que já está tomando "medidas cabíveis" diante do caso.

A "Boiadeira" começou o desabafo reforçando sua fé. "Tem muita vidente aí achando que é Deus. E a única pessoa que eu acredito nessa minha vida é no meu Senhor Jesus Cristo, que eu oro todos os dias, rezo um Pai Nosso todos os dias", declarou, na ocasião.

Ana também relembrou previsões anteriores que, segundo a artista, não se concretizaram. Entre elas, citou uma suposta gravidez anunciada para 2023 e a previsão de que estaria namorando em 2026.

Em tom de brincadeira, a artista ainda sugeriu uma previsão que gostaria de receber. "Ninguém prevê que eu vou ter que parar de trabalhar? (...) 'Não, Ana, eu prevejo que em 2027 a Ana Castela vai ter que parar de trabalhar porque ela já vai ter dinheiro suficiente para se bancar para o resto da vida'. Ninguém prevê", disse.



Apesar das brincadeiras, Ana reforçou que considera grave a previsão envolvendo sua morte. "A gente faz piada, tudo mais, mas o negócio foi muito sério. Não vai ficar dessa forma, a gente já tá tomando nossas medidas cabíveis", afirmou.