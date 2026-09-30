Giovana Cordeiro recebe críticas por reformar móvel de biquíni - Reprodução/Instagram

Giovana Cordeiro recebe críticas por reformar móvel de biquíniReprodução/Instagram

Publicado 30/09/2026 12:25

Giovana Cordeiro , de 29 anos, virou alvo de críticas nas redes sociais após publicar um vídeo renovando o raque da sala. Na registro, a atriz aparece curtindo o dia de sol de biquíni vermelho na área externa de casa enquanto lixa o móvel para depois pintá-lo de verde.

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"Vocês se acostumem, tá? Uns vão ficar felizes, outros não vão ficar muito, outros vão julgar. Podem falar à vontade. O que me interessa é que se tiver sol nesse Rio de Janeiro, eu vou estar de biquíni. Se eu tiver dentro de casa fazendo alguma coisa que vou cansar e vou suar na varanda, vou estar de biquíni com certeza", disparou.

A integrante do "Dança dos Famosos" brincou sobre a chance de aproveitar os dias ensolarados. "Para que vou fazer um negócio no sol e ficar com marca de roupa depois de três meses de chuva nesse Rio de Janeiro? Aí vocês querem dizer 'precisa fazer de biquíni?'. Precisa. Precisa, sim. 'Ah, sempre que está fazendo uma coisa na sua casa você está de biquíni.' Aham, é exatamente isso".

Giovana ressaltou que ressaltou que prioriza o conforto dentro da própria casa. "Daqui a pouco eu vou sair, aí coloquei um shortinho e uma blusa, mas se eu fosse ficar em casa, com o sol que está fazendo lá fora, eu acordo e coloco o biquíni, não sou louca. 'Ah, mas não precisa postar.' Vocês estão confortáveis com a roupa que vocês estão usando, então me deixa de biquíni", afirmou.

Competição



Giovana é uma das participantes do "Dança dos Famosos", quadro do "Domingão com Huck". A artista integrou o Grupo C, composto por Breno Ferreira, Otaviano Costa e Kenya Sade. Os quatro tiveram o pior desempenho geral e encararam a repescagem. Ela retornou à competição disputa junto do intérprete de Cléber em "Quem Ama Cuida".

Já na etapa individual, a atriz se jogou no gênero funk e alcançou a segunda posição do ranking na primeira semana de apresentações ao lado do professor Diego Basílio. O coreógrafo chegou na final do "Dança dos Famosos" em 2023 quando formou dupla com a atriz Carla Diaz e no ano passado junto com a cantora Wanessa Camargo.