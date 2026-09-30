Beth Goulart em participação em podcast 'RivoTalks'Reprodução/YouTube
Ela e a mãe estavam finalizando a obra sobre a memória do pai, “Viver É Uma Arte: Transformando A Dor Em Palavras”, quando Nicette veio a falecer. Ela, então, integrou a experiência sobre a morte de atriz em livro. "Nós íamos contar como foi o processo da morte do papai. Eu adaptei o ‘Perdas e ganhos’ da Lya Luft, em que dirigi a minha mãe. A gente começou a fazer o livro, mamãe pegou Covid e foi embora, e tive que falar da morte da mamãe também", revelou.
Goulart teve que buscar novas forças para se reestabelecer depois da perda dos pais, "Às vezes a perda faz a gente descobrir uma força que a gente desconhecia. É muito difícil perder pai e mãe, [quando são] presentes, é mais ainda. Tive que encontrá-los entro e mim e relativizar a presença deles em mim. Tive que descobrir uma força que não conhecia, e estava lá, adormecida, porque não estava precisando dela."
Ela destacou a angústia diante da morte inesperada da mãe, "A perda da mamãe foi totalmente inesperada. A perda do papai foi um processo que nós vivemos. Teve câncer, 4 anos [de tratamento]. Então, de certa forma, foi uma perda preparada. Estávamos todos ao lado ele, rezando, agradecendo ele, tivemos esse momento lindo. Ele morreu de uma maneira muito bonita. Dizem que é merecimento quando você tem uma morte maravilhosa assim. A mamãe foi arrancada de nós, de modo que não pudemos estar o lado dela. Foi muito difícil", refletiu.
Beth relembrou também a comoção gerada pelo falecimento de Nicette durante o período da pandemia. "A morte da mamãe, da forma como foi, no meio de uma pandemia, fez muita gente perceber ou sentir a morte de alguém querido. [...] Compartilhar o que eu estava sentindo tocou muita gente".
O ator, diretor e dramaturgo, Paulo Goulart faleceu em março de 2014, aos 81 anos, em São Paulo, em decorrência de um câncer renal. Já sua mulher, a atriz Nicette Bruno, morreu em dezembro de 2020, aos 87, no Rio de Janeiro. O casal deixou os filhos Beth Goulart, Bárbara Bruno, e Paulo Goulart Filho.
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