Alok e Nayeon, integrante do TWICE, deram nome para parceria de 'Bye Bye Inhibitions', que está com lançamento marcado para 2 de outubro - Reprodução / Instagram

Alok e Nayeon, integrante do TWICE, deram nome para parceria de 'Bye Bye Inhibitions', que está com lançamento marcado para 2 de outubroReprodução / Instagram

Publicado 30/09/2026 13:29

Alok e Nayeon, integrante do TWICE, confirmaram nesta terça-feira (29) o nome da parceria, "Bye Bye Inhibitions", e liberaram o feat para pré-save, com lançamento marcado para 2 de outubro. A música , que já havia ganhado uma prévia durante o show do DJ no Rock in Rio 2026, em 11 de setembro, também provocou debate entre fãs sobre a divulgação feita pela equipe do grupo de K-pop.

@JYPETWICE pic.twitter.com/iW7X01lpkM — Alok (@alokoficial) September 13, 2026

Alok compartilhou uma publicação do perfil oficial do TWICE que anunciava a colaboração com Nayeon e escreveu: "ONCErs, this one's 4 you!!" ("ONCEs, essa é para vocês!!", em tradução livre). No post reproduzido pelo DJ, o lançamento aparece marcado para 2 de outubro e a faixa já está disponível para pré-save.



A parceria havia sido antecipada por Alok na noite de 11 de setembro, durante sua apresentação no Palco Mundo. O DJ tocou um trecho da música justamente no primeiro dia do festival inteiramente dedicado ao K-pop, quando se apresentou entre os shows de Hwasa e Stray Kids. Alok compartilhou uma publicação do perfil oficial do TWICE que anunciava a colaboração com Nayeon e escreveu: "ONCErs, this one's 4 you!!" ("ONCEs, essa é para vocês!!", em tradução livre). No post reproduzido pelo DJ, o lançamento aparece marcado para 2 de outubro e a faixa já está disponível para pré-save.A parceria havia sido antecipada por Alok na noite de 11 de setembro, durante sua apresentação no Palco Mundo. O DJ tocou um trecho da música justamente no primeiro dia do festival inteiramente dedicado ao K-pop, quando se apresentou entre os shows de Hwasa e Stray Kids.

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Na ocasião, o brasileiro também levou ao palco a turnê visual "Keep Art Human", com dançarinos sincronizados e um espetáculo de 1.500 drones sobre a Cidade do Rock.



Com a confirmação oficial, parte dos fãs passou a questionar nas redes sociais a divulgação da faixa pelos canais ligados ao TWICE. "Como pode essa empresa (...) não ter postado nem uma foto no feed para divulgar essa música", escreveu um internauta. Outro comentou: "Acho que podemos considerar isso a última pá sob o caixão. A última a sair apaga a luz".



Também houve quem defendesse a estratégia. Em inglês, um perfil afirmou que a JYPE não poderia publicar sobre a música antes do lado de Alok por se tratar de uma faixa do DJ. A justificativa foi contestada por outros usuários, que argumentaram que o brasileiro já vinha promovendo o projeto anteriormente.



Uma conta brasileira dedicada ao TWICE também reagiu à divulgação do Twice: "Obrigada por nos ouvir e divulgar! VEM AÍ #ByeByeInhibitions", escreveu.



A colaboração é de Nayeon como artista solo, e não do TWICE completo. A data de lançamento da parceria está prevista para sair no dia 02 de Outubro, segundo material diviulgado pela banda e compartilhado pelo dj no X (antigo twitter.) Na ocasião, o brasileiro também levou ao palco a turnê visual "Keep Art Human", com dançarinos sincronizados e um espetáculo de 1.500 drones sobre a Cidade do Rock.Com a confirmação oficial, parte dos fãs passou a questionar nas redes sociais a divulgação da faixa pelos canais ligados ao TWICE. "Como pode essa empresa (...) não ter postado nem uma foto no feed para divulgar essa música", escreveu um internauta. Outro comentou: "Acho que podemos considerar isso a última pá sob o caixão. A última a sair apaga a luz".Também houve quem defendesse a estratégia. Em inglês, um perfil afirmou que a JYPE não poderia publicar sobre a música antes do lado de Alok por se tratar de uma faixa do DJ. A justificativa foi contestada por outros usuários, que argumentaram que o brasileiro já vinha promovendo o projeto anteriormente.Uma conta brasileira dedicada ao TWICE também reagiu à divulgação do Twice: "Obrigada por nos ouvir e divulgar! VEM AÍ #ByeByeInhibitions", escreveu.A colaboração é de Nayeon como artista solo, e não do TWICE completo. A data de lançamento da parceria está prevista para sair no dia 02 de Outubro, segundo material diviulgado pela banda e compartilhado pelo dj no X (antigo twitter.)

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa