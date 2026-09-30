Alok e Nayeon, integrante do TWICE, deram nome para parceria de 'Bye Bye Inhibitions', que está com lançamento marcado para 2 de outubroReprodução / Instagram
@JYPETWICE pic.twitter.com/iW7X01lpkM— Alok (@alokoficial) September 13, 2026
Alok compartilhou uma publicação do perfil oficial do TWICE que anunciava a colaboração com Nayeon e escreveu: "ONCErs, this one's 4 you!!" ("ONCEs, essa é para vocês!!", em tradução livre). No post reproduzido pelo DJ, o lançamento aparece marcado para 2 de outubro e a faixa já está disponível para pré-save.
A parceria havia sido antecipada por Alok na noite de 11 de setembro, durante sua apresentação no Palco Mundo. O DJ tocou um trecho da música justamente no primeiro dia do festival inteiramente dedicado ao K-pop, quando se apresentou entre os shows de Hwasa e Stray Kids.
Na ocasião, o brasileiro também levou ao palco a turnê visual "Keep Art Human", com dançarinos sincronizados e um espetáculo de 1.500 drones sobre a Cidade do Rock.
Com a confirmação oficial, parte dos fãs passou a questionar nas redes sociais a divulgação da faixa pelos canais ligados ao TWICE. "Como pode essa empresa (...) não ter postado nem uma foto no feed para divulgar essa música", escreveu um internauta. Outro comentou: "Acho que podemos considerar isso a última pá sob o caixão. A última a sair apaga a luz".
Também houve quem defendesse a estratégia. Em inglês, um perfil afirmou que a JYPE não poderia publicar sobre a música antes do lado de Alok por se tratar de uma faixa do DJ. A justificativa foi contestada por outros usuários, que argumentaram que o brasileiro já vinha promovendo o projeto anteriormente.
Uma conta brasileira dedicada ao TWICE também reagiu à divulgação do Twice: "Obrigada por nos ouvir e divulgar! VEM AÍ #ByeByeInhibitions", escreveu.
A colaboração é de Nayeon como artista solo, e não do TWICE completo. A data de lançamento da parceria está prevista para sair no dia 02 de Outubro, segundo material diviulgado pela banda e compartilhado pelo dj no X (antigo twitter.)
ONCErs, this one’s 4 you!! https://t.co/B5BVnkmqb9— Alok (@alokoficial) September 30, 2026