Ana Maria Braga mudou o visual antes da estreia da segunda temporada de 'Chef de Alto Nível' - Reprodução / Instagram

Ana Maria Braga mudou o visual antes da estreia da segunda temporada de 'Chef de Alto Nível'Reprodução / Instagram

Publicado 30/09/2026 10:58

Ana Maria Braga mudou o visual para a segunda temporada de "Chef de Alto Nível". A apresentadora mostrou a transformação no cabelo, nesta terça-feira (29), que ganhou um corte assimétrico, com uma das laterais mais longa, e brincou sobre a vontade de renovar a aparência antes da estreia do programa.







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"Conta para mim aí, quem é que gosta de, de vez em quando ou sempre, mudar de cabelo? O que eu digo sempre é que, se a gente não mudar, eles mudam com a gente", disse. "Conta para mim aí, quem é que gosta de, de vez em quando ou sempre, mudar de cabelo? O que eu digo sempre é que, se a gente não mudar, eles mudam com a gente", disse.

Ana contou que decidiu aproveitar a passagem pelo Rio de Janeiro para fazer a mudança. "Já que eu vou estrear agora, de novo, a segunda temporada de 'Chef de Alto Nível' (...) a gente tá aqui no Rio de Janeiro já, e aí resolvi falar: 'Bom, então vamos mudar o cabelo'", explicou.



Antes de revelar o resultado, ela ainda fez suspense sobre a transformação. "Vou mostrar para você ver como é que vai ser essa mudança. Quem sabe eu conto tudo? (risos) Aguarde! Aguarde os próximos capítulos."



O novo visual recebeu elogios nos comentários. Tati Machado reagiu: "Genteeeeeeennnnn". Tiago Barnabé escreveu: "Maravilhosa, um brilho merecido de estrela ". Bruna Lopes também aprovou a mudança. "Ficou de Altíssimo Nível hein, Ana! ", comentou, fazendo referência ao programa. Já Chef Ugo Cesar resumiu: "Lindona".



A segunda temporada de "Chef de Alto Nível" será exibida após a novela "Quem Ama Cuida" e terá 18 episódios. Ana permanece no comando da atração ao lado dos chefs Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto, que seguem como jurados e mentores.

Para as gravações do reality no Rio, a apresentadora ficará afastada presencialmente do "Mais Você" por cerca de 45 dias. Durante o período, Tati Machado e Gil do Vigor assumem o programa matinal. Mais de 10 mil cozinheiros se inscreveram para disputar as 24 vagas da nova edição.



A primeira temporada foi exibida entre 15 de julho e 21 de agosto de 2025 e reuniu 24 cozinheiros divididos entre amadores, profissionais e criadores de conteúdo da internet. Luiz Lira venceu a disputa e levou o prêmio de R$ 500 mil.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa