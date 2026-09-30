Marina Ruy Barbosa surgiu caracterizada como Cleonice Rossi - Brazil News

Marina Ruy Barbosa surgiu caracterizada como Cleonice Rossi Brazil News

Publicado 30/09/2026 16:28 | Atualizado 30/09/2026 17:28

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Próximos de uma janela, eles interpretavam cenas românticas, trocando carinhos. Ela também chegou a aparecer sozinha, caracterizada como a personagem. Em imagens, ela alternava os visuais escolhidos: em algumas cenas, ela usava um vestido azul florido, e em outras uma blusa vermelha, com uma saia xadrez e uma combinação de colares. Ela, ainda, surgiu com uma peruca de um tom de ruivo escuro, diferente da cor habitual de seu cabelo.Com o título de “Detalhes da Vida”, o filme conta com a direção de Maurício Farias e roteiro de Patrícia Andrade. As gravações da produção tiveram início em setembro. O longa seguirá desde a infância do cantor em 1947, período em que ele sofreu um acidente que levou a amputação de sua perna direita, até 1970, quando ele realizou primeiro show com grande produção no antigo Canecão, no Rio de Janeiro.Cleonice e Roberto Carlos foram casados de 1968 até 1979. Eles tiveram dois filhos, Roberto Carlos Braga II e Luciana Carlos. O artista também é pai de Rafael Carlos Torres Braga, com a ex-modelo Maria Lucila Torres, e de Ana Paula Rossi Braga, filha adotada, fruto de um relacionamento anterior de Cleonice. A ex-mulher do cantor veio a falecer em 1990, em decorrência de um câncer de mama.Ele ainda chegou a se casar outras duas vezes. Ele oficializou a união com a atriz e apresentadora Myriam Rios, de 67 anos, com a qual manteve relacionamento de 1980 a 1989; e com Maria Rita Simões Braga, cujo matrimônio seguiu de 1996 até o falecimento da mulher, em 1999, aos 38.Roberto Carlos foi um dos principais nomes do movimento da Jovem Guarda, e esteve presente durante as diferentes transições do cenário musical brasileiro. Ele é considerado um dos pioneiros na introdução de gêneros internacionais na música nacional, como o beat, o soul e o rock. Alguns dos principais sucessos do cantor são as músicas “Esse Cara Sou Eu”, “Lady Laura” e “Amor Perfeito”.