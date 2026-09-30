Thiaguinho e Carol Peixinho aproveitaram viagem com o filho, Bento - Reprodução / Instagram

Thiaguinho e Carol Peixinho aproveitaram viagem com o filho, BentoReprodução / Instagram

Publicado 30/09/2026 12:56

Carol Peixinho, de 41 anos, e Thiaguinho, de 43, estão aproveitando dias de descanso com o filho, Bento, que recentemente completou o primeiro aninho de vida . Através das redes sociais, na manhã desta quarta-feira (30), a influenciadora digital compartilhou um compilado de registros da viagem em Maragogi, Alagoas.

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"Dias incríveis com meus amores", escreveu a ex-BBB, na legenda da publicação. A família está hospedada em uma pousada e spa à beira-mar. Os três aproveitaram um dia de praia e posaram juntinhos e sorridentes para cliques em meio ao cenário paradisíaco. O pequeno também se divertiu em uma piscina com brinquedos e esbanjou fofura ao mostrar os dentinhos.

Nos stories da mesma rede social, Carol também publicou mais detalhes da viagem e falou sobre o desenvolvimento do primogênito. "Todo independente com sua garrafinha de água. Te amo", declarou ela. Os dois também alimentaram coelhos.

Nos comentários, o cantor se derreteu pela família. "Nós", disse Thiaguinho, com 'emojis' de coração. Os seguidores também reagiram. "Que lindos", elogiou uma seguidora. "[E] os dentinhos? Senhor, que pituquinho", disse uma admiradora. "Lindos demais. Bentinho cada dia mais fofo", opinou outra pessoa. "Bebê mais lindo que existe", expressou mais alguém.

Anteriormente, a família também aproveitou uma viagem em Muro Alto, Pernambuco. "Daqueles lugares que a gente chega e já não quer mais ir embora", legendou Carol, ao postar uma sequência de cliques.

Aniversário

Bento completou 1 ano no dia 19 de setembro e ganhou homenagens dos papai. "Meu filho... Há exatamente um ano, às 00h22, você chegou. E eu também nasci de novo. Nasceu o Bento. Nasceu o papai. Nasceu a mamãe. Nossa família! Eu achava que conhecia o amor, mas não sabia que era possível amar alguém mais do que a mim mesmo. Há 1 ano eu acordo e penso primeiro em você, depois em mim", declarou o artista, na ocasião.

No dia seguinte, o casal celebrou o aniversário do primogênito com um festão em São Paulo, que reuniu familiares e amigos, incluindo famosos. A celebração, com com tema "Circo", teve direito a decoração personalizada - em tons de vermelho, branco, azul e amarelo - e atores dando vida a personagens circenses. "Vamos celebrar muito", vibrou Carol nos stories, na ocasião.

Angélica, Luciano Huck, Fernanda Paes Leme, Marcus Buaiz, Neymar Jr., Bruna Biancardi, Mariana Rios, Bruno Cardoso, Lucas Morato, Fernando Pires, Douglas Silva, Tiago Abravanel e Fernando Poli prestigiaram o aniversário.