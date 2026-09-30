Mariana Rios em podcast 'Pod Falar'Reprodução/YouTube
A empresária relatou o momento em que se encantou pelo companheiro, "Um dia, ele passou correndo na frente o meu carro, porque ele é tri-atleta, e eu estava indo para um bar. Ele passou se exercitando, umas 7h da noite, e eu [falei]: 'Meu namorado! O que eu faço? Buzino? Atropelo? Tenho que mostrar a ele que estou aqui!".
De acordo com Rios, ela tinha certeza de que iria se reencontrar com o economista em outro momento. "Ele passou muito rápido, não tive reação. Falei: 'Calma, vou encontrar com esse moço de novo'. Um ano e meio depois desse episódio, a gente se encontrou nesse [outro] evento. Eu cantei e vi que ele estava lá. Falei: 'Nossa, ele está aqui. Meu namorado está aqui, solteiro. Se ele passar na minha frente, vou falar com ele. Não vou esperá-lo vir falar comigo, porque tem isso também: 'Saiba o que você quer para bancar o que quer'", disse.
Mariana tomou a iniciativa de iniciar a conversa com João Luis. "Quando ele passou do meu lado, eu [cumprimentei]. Falei: 'Você passou outro dia correndo na frente do meu carro, eu sei que você é atleta. Você está bebendo, atleta não bebe. E a gente começou a conversar. Falei: 'Moço, traz uma água para ele!'. Ele falou: 'Não quero uma água, quero uma taça de champanhe, um gim'. A gente começou a conversar e, no dia seguinte, a gente já estava namorando”.
Ela também contou sobre ambição em relação a projetos futuros e maternidade. "Era uma coisa que, para mim, era tão certa na minha cabeça, já vivia aquilo. Antes de acontecer e se materializar, isso já estava na minha cabeça, já tinha realizado. Tanto é que, na hora que sentou na minha frente no café da manhã [no dia seguinte], ele falou: 'Qual é o seu próximo projeto?' E eu falei: 'Ser mãe'. Já me realizei muito profissionalmente em todos os sentidos da minha vida profissional, e agora quero ser mãe. Inclusive, se quiser voltar aqui e se começar acontecer alguma coisa com a gente, saiba disso'", falou.
O casal mantém um relacionamento há três anos, e são pais de um menino, Palo, que nasceu em dezembro de 2025.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.