Nicolas Prattes em novo trailer - Reprodução/Instagram

Nicolas Prattes em novo trailerReprodução/Instagram

Publicado 23/09/2026 14:27





Em publicação, a distribuidora anunciou a prévia da nova produção: “Pegue a carona dos seus sonhos e se emocione com a história real de Jesse Koz, que largou tudo para cruzar as Américas a bordo de um Fusca 1978 com o seu amigo Shurastey”, escreveram.



Entre os comentários, internautas celebraram a novidade. Uma fã contou sobre animação com a prévia: “Um teaser animado, delicioso de assistir e eu já estou aos prantos. Imagina no filme! Muito amor por eles, muito amor por essa história!”; outro afirmou “O legado que vocês sempre quiseram deixar e que é a maior missão da vida. Talvez por isso vocês partiram desse mundo maluco tão cedo. Que sejam os primeiros a aplaudir as memórias eternas que deixaram!”.



A trama segue a jornada do mochileiro e seu cachorro desde Balneário Camboriú, em Santa Catarina, até as estradas do continente americano. A dupla buscou se aventurar em viagem junto do Dodongo, um Fusca 1978. Com o projeto de “Shurastey or Shuraigow?”, referência à música “Should I Stay ir Should I Go”, da branda britânica The Clash, eles tinham o objetivo de alcançar o Ushuaia, a chamada “Cidade do Fim do Mundo”, na Argentina, e então, o Alasca, nos Estados Unidos.



Jesse e Shurastey ultrapassaram 85 mil quilômetros em sua jornada, conhecendo 17 países, ao todo. O influenciador compartilhava sua rotina diária de viajante nas redes sociais, e com isso, ganhou milhões de seguidores. O trajeto da dupla chegou ao fim com uma tragédia. Em maio de 2022, eles sofreram um acidente de carro fatal no estado do Oregon, nos Estados Unidos. O automóvel colidiu com outro veículo, após ter invadido a pista contrária, tentando ultrapassar o engarrafamento. O filme “Minha Vida com Shurastey” ganhou novo trailer, nesta quarta-feira (23). Baseado na história real do influenciador e mochileiro Jesse Koz e seu cachorro, o golden retriever Shurastey, o longa tem previsão de estreia para 14 de janeiro de 2027. O projeto conta com o protagonismo de Nicolas Prattes , direção por Diego Freitas e distribuição da Paris Filmes.Em publicação, a distribuidora anunciou a prévia da nova produção: “Pegue a carona dos seus sonhos e se emocione com a história real de Jesse Koz, que largou tudo para cruzar as Américas a bordo de um Fusca 1978 com o seu amigo Shurastey”, escreveram.Entre os comentários, internautas celebraram a novidade. Uma fã contou sobre animação com a prévia: “Um teaser animado, delicioso de assistir e eu já estou aos prantos. Imagina no filme! Muito amor por eles, muito amor por essa história!”; outro afirmou “O legado que vocês sempre quiseram deixar e que é a maior missão da vida. Talvez por isso vocês partiram desse mundo maluco tão cedo. Que sejam os primeiros a aplaudir as memórias eternas que deixaram!”.A trama segue a jornada do mochileiro e seu cachorro desde Balneário Camboriú, em Santa Catarina, até as estradas do continente americano. A dupla buscou se aventurar em viagem junto do Dodongo, um Fusca 1978. Com o projeto de “Shurastey or Shuraigow?”, referência à música “Should I Stay ir Should I Go”, da branda britânica The Clash, eles tinham o objetivo de alcançar o Ushuaia, a chamada “Cidade do Fim do Mundo”, na Argentina, e então, o Alasca, nos Estados Unidos.Jesse e Shurastey ultrapassaram 85 mil quilômetros em sua jornada, conhecendo 17 países, ao todo. O influenciador compartilhava sua rotina diária de viajante nas redes sociais, e com isso, ganhou milhões de seguidores. O trajeto da dupla chegou ao fim com uma tragédia. Em maio de 2022, eles sofreram um acidente de carro fatal no estado do Oregon, nos Estados Unidos. O automóvel colidiu com outro veículo, após ter invadido a pista contrária, tentando ultrapassar o engarrafamento.

O longa-metragem foi filmado em São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Argentina e Estados Unidos.



Nomes como Marina Moschen, que interpreta Dora, parceira do mochileiro, e João Côrtes, que atua como melhor amigo de Jesse, também integram o projeto. O longa-metragem contou, ainda, com produção da Paris Entretenimento, e coprodução da Warner Bros. Discovery e Paramount Pictures Brasil.





*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa