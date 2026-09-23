Nicolas Prattes em novo trailerReprodução/Instagram
Em publicação, a distribuidora anunciou a prévia da nova produção: “Pegue a carona dos seus sonhos e se emocione com a história real de Jesse Koz, que largou tudo para cruzar as Américas a bordo de um Fusca 1978 com o seu amigo Shurastey”, escreveram.
Entre os comentários, internautas celebraram a novidade. Uma fã contou sobre animação com a prévia: “Um teaser animado, delicioso de assistir e eu já estou aos prantos. Imagina no filme! Muito amor por eles, muito amor por essa história!”; outro afirmou “O legado que vocês sempre quiseram deixar e que é a maior missão da vida. Talvez por isso vocês partiram desse mundo maluco tão cedo. Que sejam os primeiros a aplaudir as memórias eternas que deixaram!”.
A trama segue a jornada do mochileiro e seu cachorro desde Balneário Camboriú, em Santa Catarina, até as estradas do continente americano. A dupla buscou se aventurar em viagem junto do Dodongo, um Fusca 1978. Com o projeto de “Shurastey or Shuraigow?”, referência à música “Should I Stay ir Should I Go”, da branda britânica The Clash, eles tinham o objetivo de alcançar o Ushuaia, a chamada “Cidade do Fim do Mundo”, na Argentina, e então, o Alasca, nos Estados Unidos.
Jesse e Shurastey ultrapassaram 85 mil quilômetros em sua jornada, conhecendo 17 países, ao todo. O influenciador compartilhava sua rotina diária de viajante nas redes sociais, e com isso, ganhou milhões de seguidores. O trajeto da dupla chegou ao fim com uma tragédia. Em maio de 2022, eles sofreram um acidente de carro fatal no estado do Oregon, nos Estados Unidos. O automóvel colidiu com outro veículo, após ter invadido a pista contrária, tentando ultrapassar o engarrafamento.
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