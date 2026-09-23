Hilary Duff confirmou apresentação em São Paulo em 2027 - Reprodução/Instagram

Hilary Duff confirmou apresentação em São Paulo em 2027Reprodução/Instagram

Publicado 23/09/2026 12:30



Hilary Duff , de 38 anos, irá retornar ao Brasil, após 18 anos, com a turnê "The Lucky Me Tour". A equipe da cantora e a produtora Live Nation anunciaram show único no país, nesta quarta-feira (23), por meio das redes sociais. A apresentação irá acontecer no Espaço Unimed, em São Paulo, no dia 13 de agosto de 2027.

A legenda da publicação diz: "América Latina e Europa, vocês acharam que a gente realmente ia esquecer de vocês? A turnê ‘The Lucky Me’ vai chegar até vocês no próximo ano". Entre os comentários, fãs comemoraram a notícia. Um internauta afirmou “Obrigado, mãe, te amo”; enquanto outra expressou ansiedade, “Ah, chega agosto logo”, disse.



O show contará com duas pré-vendas, a primeira, chamada de “pré-venda do artista”, no dia 29 de setembro, no site de Duff; e outra, a “pré-venda do Spotify”, no dia 1º de outubro. Já a venda geral dos ingressos para a apresentação terá início em 2 de outubro, a partir das 11h, no site do Ticketmaster.

Os preços variam de R$ 295,00 (pista meia-entrada) a R$ 1.959,00 (Pacote VIP inteira).



A turnê irá celebrar o último álbum da cantora, lançado em fevereiro, "Luck... Or Something". Ele marca uma nova fase na carreira da artista, após cerca de 10 anos desde seu último disco, "Breath In. Breath Out.", que chegou ao público ainda em 2015.

Hilary irá visitar diferentes regiões da Europa, América Latina e Estados Unidos. Entre os locais selecionados para esta etapa do tour mundial, estão: Madri; Milão; Berlim; Paris; Bruxelas; Amsterdam; Colônia; Copenhagen; Estocolmo; San Juan; São Paulo; Buenos Aires; Santiago; Sunrise; Orlando; Raleigh; Baltimore; Uncasville; Hershey; Buffalo; Cleveland; Columbus; Pittsburgh; San Antonio; Fort Worth; Tulsa; Omaha; Milwaukee; Des Moines; Kansas City; Denver, e Anaheim.



Rebecca Black, Dashboard Confessional e Tegan & Sara foram os nomes confirmados para integrar os atos de abertura da turnê. Entretanto, eles não irão participar das apresentações na América Latina.



Hilary Duff é conhecida por seus papéis em séries como "Lizzie McGuire", do Disney Channel, programa infantil no qual ganhou notoriedade como a protagonista homônima; 'Gossip Girl', na qual interpretou Olivia Burke; 'Younger', onde viveu Kelsey Peters; e 'How I Met Your Father', como a protagonista Sophie.

A última vez que a artista realizou um show no Brasil foi em janeiro de 2008, quando ela estava em turnê do álbum “Dignity”. Na ocasião, ela passou por São Paulo e pelo Rio de Janeiro.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa