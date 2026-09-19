Projeto Aquarius reuniu Leci Brandão, Emicida e a Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB) na Praça Mauá, neste sábado (19) Neemias Gonzaga/Parceiro/ Agência O Dia
Leci Brandão e Emicida dividem o palco na Semana de Arte do Rio
Evento cultural estreia no calendário do município e acontece de 16 a 27 de setembro
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