Projeto Aquarius reuniu Leci Brandão, Emicida e a Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB) na Praça Mauá, neste sábado (19) - Neemias Gonzaga/Parceiro/ Agência O Dia

Projeto Aquarius reuniu Leci Brandão, Emicida e a Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB) na Praça Mauá, neste sábado (19) Neemias Gonzaga/Parceiro/ Agência O Dia

Publicado 19/09/2026 17:03 | Atualizado 19/09/2026 19:37

O Projeto Aquarius reuniu Leci Brandão, Emicida e a Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB) na Praça Mauá, na Zona Portuária, neste sábado (19). Sob a regência do maestro Carlos Prazeres, o show gratuito faz parte da programação oficial da Semana de Arte do Rio, que se estende até o dia 27 de setembro.

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O concerto foi realizado em uma região que concentra importantes espaços culturais da Cidade Maravilhosa. A Praça Mauá fica próxima ao Museu do Amanhã e ao Museu de Arte do Rio (MAR), além de integrar o circuito cultural da Zona Portuária.

Leci Brandão levou o samba ao evento, enquanto Emicida trouxe o rap para o palco. Com décadas de carreira, a cantora é uma das referências do gênero no país. Já o artista paulistano tem uma trajetória marcada pelo hip-hop e pelo diálogo com diferentes vertentes da música brasileira.

O Projeto Aquarius é conhecido por promover apresentações gratuitas e aproximar a música sinfônica de grandes públicos em espaços abertos.

Semana de Arte do Rio

A Semana de Arte do Rio estreia em 2026 como uma iniciativa da Prefeitura do Rio, realizada por meio da Secretaria Municipal de Cultura, com o objetivo de reunir em uma programação integrada diferentes manifestações artísticas. A primeira edição acontece entre os dias 16 e 27 de setembro, e passa a integrar o calendário oficial do município.

Ao longo de 12 dias, o evento reúne mais de 400 atrações, entre elas exposições, shows, festivais, peças, performances e atividades de diferentes linguagens. A programação ocupa museus, centros culturais, teatros, galerias e praças, principalmente na Região Central. As atividades são distribuídas por nove polos culturais.

Entre os destaques da programação também estão os shows de Diogo Nogueira e Fafá de Belém, além de apresentações de Lia Rodrigues e uma homenagem a Ney Matogrosso. A Semana de Arte reúne, ainda, eventos como a FLUP, o Festival Internacional de Circo, o Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul, o MIMO Festival e Artes de Portas Abertas.