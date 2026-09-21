Maria Gadú faz show gratuito no Centro do Rio - Divulgação

Maria Gadú faz show gratuito no Centro do RioDivulgação

Publicado 21/09/2026 11:59

Grátis! Maria Gadú se apresenta nesta terça-feira (22), às 18h, na Biblioteca Parque Estadual, no Parque das Ideias, no Centro do Rio, com um repertório repleto de sucessos. A retirada dos ingressos ocorre presencialmente, uma hora antes da apresentação começar.

Os ingressos para o show também estavam disponíveis no Sympla, assim como a aula sobre as bastidores da grande festa brasileira, com o carnavalesco Leandro Vieira, mas já esgotaram. Neste mesmo dia, das 14h às 17h, o vencedor de seis títulos em 12 desfiles do Grupo Especial vai falar sobre enredo, figurino e alegoria, além de relembrar nomes como Fernando Pamplona, Rosa Magalhães e Renato Lage, com imagens comentadas ao longo do encontro.



Já no show, Gadú sobe ao palco cantando em voz e violão, com um setlist que percorre toda a sua discografia, que inclui os hits "Dona Cila", "Shimbalaiê" e "Bela Flor", além de regravações como "Lanterna dos Afogados", de Herbert Vianna, vocalista do Paralamas do Sucesso.

Oficinas no Parque das Ideias

Em setembro, o Parque das Ideias também é palco de oficinas. Até quinta-feira (24), das 9h30 às 13h30, Léo Shogum retorna com o curso "Pro-gra-mix", de formação de técnicos de som, um dos mais procurados do projeto. Shogum soma mais de 20 anos de carreira e já gravou artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Roberta Sá. Já de terça (22) a quinta (24), das 10h às 13h, o doutor em Artes da Cena pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) Gunnar Borges propõe na oficina "Preparação de Atores" uma investigação prática do ofício.



21ª Parada LGBTI+ de Cabo Frio

No dia 6 deste mês, Maria Gadú foi a atração principal da 21ª Parada do Orgulho LGBTI+ de Cabo Frio, na Região dos Lagos. O evento reuniu moradores e turistas na Praia do Forte, em uma programação marcada por música, performances, diversidade e reivindicação de direitos.

"Fico muito feliz de estar aqui em Cabo Frio. Não é a primeira vez que venho à cidade, já vim outras vezes a passeio, mas acho que é a primeira vez que venho cantar. E não podia ser melhor a situação, festejando essa Parada, que já são 21 anos", afirmou a dona da canção "Oração Ao Tempo", na ocasião.

A festa também contou com apresentação de Monayra Manon, com participação das drags queens Naomi Shiine, Kim Blem, Mikaelly e Mary Miller, além dos DJs Dieesel DJ, Melkan, Sabrina Sá, Nanda Machado e Braune.

Serviço

Show de Maria Gadú

Terça-feira, às 18h

Local: Parque das Ideias

Endereço: Av. Pres. Vargas, 1261, Centro

Ingresso: Grátis