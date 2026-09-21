Maria Gadú faz show gratuito no Centro do RioDivulgação
Oficinas no Parque das Ideias
21ª Parada LGBTI+ de Cabo Frio
Terça-feira, às 18h
Local: Parque das Ideias
Endereço: Av. Pres. Vargas, 1261, Centro
Ingresso: Grátis
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Maria Gadú faz show gratuito no Centro do RioDivulgação
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