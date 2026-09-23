João Gomes, Jota.pê e Mestrinho anunciaram data da turnê 'Dominguinho' no RioDivulgação / Kaio Cesar
A nova fase da turnê chega impulsionada pelo enorme sucesso do repertório, que colocou o forró brasileiro em evidência mundial com faixas, como "Deusa Minha" e o medley "Meu Cenário/Numa Sala de Reboco", destaques de plataformas digitais e responsáveis por reforçar a força da cultura nordestina em escala internacional.
No palco, o público poderá viver de perto a conexão musical entre os três artistas em um espetáculo pensado para emocionar, celebrar as raízes brasileiras e transformar cada apresentação em uma grande roda de música e sentimento. Com arranjos orgânicos, repertório afetivo e interpretações marcadas pela autenticidade, a turnê promete recriar ao vivo a essência que tornou "Dominguinho" um dos projetos mais elogiados e comentados do ano.
Misturando tradição e modernidade, a segunda etapa da turnê reafirma o forró como uma linguagem universal e fortalece ainda mais o encontro entre gerações, ritmos e histórias. O novo ciclo de apresentações consolida o projeto como um dos maiores movimentos da música nacional na atualidade.
Prêmios
Serviço
14 de novembro (esgotado) e 15 de novembro de 2026
Local: Cidade das Artes
Endereço: Av. das Américas, 5300 - Barra da Tijuca
Ingressos: A partir de R$ 90
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