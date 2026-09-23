João Gomes, Jota.pê e Mestrinho anunciaram data da turnê 'Dominguinho' no Rio - Divulgação / Kaio Cesar

João Gomes, Jota.pê e Mestrinho anunciaram data da turnê 'Dominguinho' no RioDivulgação / Kaio Cesar

Publicado 23/09/2026 11:49 | Atualizado 23/09/2026 12:15

Depois do grande sucesso de "Dominguinho" no ano passado, João Gomes , Jota.pê e Mestrinho anunciaram a data extra para a turnê no Rio. Os ingressos do dia 15 de novembro estarão à venda nesta quarta-feira (23), a partir das 14h. O show acontecerá na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste.





A nova fase da turnê chega impulsionada pelo enorme sucesso do repertório, que colocou o forró brasileiro em evidência mundial com faixas, como "Deusa Minha" e o medley "Meu Cenário/Numa Sala de Reboco", destaques de plataformas digitais e responsáveis por reforçar a força da cultura nordestina em escala internacional.



No palco, o público poderá viver de perto a conexão musical entre os três artistas em um espetáculo pensado para emocionar, celebrar as raízes brasileiras e transformar cada apresentação em uma grande roda de música e sentimento. Com arranjos orgânicos, repertório afetivo e interpretações marcadas pela autenticidade, a turnê promete recriar ao vivo a essência que tornou "Dominguinho" um dos projetos mais elogiados e comentados do ano.



Misturando tradição e modernidade, a segunda etapa da turnê reafirma o forró como uma linguagem universal e fortalece ainda mais o encontro entre gerações, ritmos e histórias. O novo ciclo de apresentações consolida o projeto como um dos maiores movimentos da música nacional na atualidade. A venda vai ocorrer pelo site ingresse.com . Os cantores abriram a data para a apresentação extra após a primeira, no dia 14, esgotar. O show leva ao palco toda a atmosfera intimista, afetiva e nordestina que transformou o projeto em um fenômeno nas plataformas digitais.A nova fase da turnê chega impulsionada pelo enorme sucesso do repertório, que colocou o forró brasileiro em evidência mundial com faixas, como "Deusa Minha" e o medley "Meu Cenário/Numa Sala de Reboco", destaques de plataformas digitais e responsáveis por reforçar a força da cultura nordestina em escala internacional.No palco, o público poderá viver de perto a conexão musical entre os três artistas em um espetáculo pensado para emocionar, celebrar as raízes brasileiras e transformar cada apresentação em uma grande roda de música e sentimento. Com arranjos orgânicos, repertório afetivo e interpretações marcadas pela autenticidade, a turnê promete recriar ao vivo a essência que tornou "Dominguinho" um dos projetos mais elogiados e comentados do ano.Misturando tradição e modernidade, a segunda etapa da turnê reafirma o forró como uma linguagem universal e fortalece ainda mais o encontro entre gerações, ritmos e histórias. O novo ciclo de apresentações consolida o projeto como um dos maiores movimentos da música nacional na atualidade.

Prêmios

"Dominguinho" venceu o Grammy Latino de 2025 como "Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa" e conquistou as categorias "Álbum do Ano", "Capa do Ano" e "Forró e Piseiro do Ano" no Prêmio Multishow.

Serviço

Turnê "Dominguinho"

14 de novembro (esgotado) e 15 de novembro de 2026

Local: Cidade das Artes

Endereço: Av. das Américas, 5300 - Barra da Tijuca

Ingressos: A partir de R$ 90