Passageiro que urinou em cozinha de avião será proibido de voar por seis meses - Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Passageiro que urinou em cozinha de avião será proibido de voar por seis mesesRafa Neddermeyer / Agência Brasil

Publicado 02/10/2026 08:48





Desde o início da resolução até esta quinta-feira (1°), houve um total de 14 casos de indisciplina registrados: cinco de nível ordinário, oito graves e um gravíssimo, informou a Anac à reportagem.



No caso do ato gravíssimo, a situação ocorreu quatro dias após a resolução entrar em vigor, no dia 18 de setembro. Um passageiro em um voo da companhia Azul de Belém (PA) para Campinas (SP) expôs a sua genitália e urinou na galley, área localizada perto dos lavatórios onde os comissários de bordo preparam os lanches de bordo.



A tripulação interveio imediatamente e interrompeu a ação do homem. Como o nome do passageiro não foi divulgado, não foi possível localizar a defesa.



Questionada sobre a situação, a Anac informou que o comandante determinou que o passageiro fosse recebido pelas autoridades ao chegar ao destino. Após o pouso, ele foi conduzido pela Polícia Federal para os procedimentos cabíveis. "O operador enquadrou o ato como ‘gravíssimo’, ensejando multa e suspensão de 6 meses do direito de voar", disse a agência.



Conforme levantamento da Anac, quatro dos oito infratores fumaram nos banheiros das aeronaves - a infração é considerada grave e o passageiro recebe uma multa, mas não perde o direito de voar.



Um outro caso foi classificado como grave após um passageiro chutar outra passageira a bordo. Em seguida, o agressor foi desembarcado e conduzido por agentes da Polícia Federal.

Um passageiro que urinou na galley, espécie de cozinha de avião, e outros 13 indisciplinados serão punidos após resolução Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) . A medida entrou em vigor no dia 14 de setembro e já registra quase um infrator por dia.Desde o início da resolução até esta quinta-feira (1°), houve um total de 14 casos de indisciplina registrados: cinco de nível ordinário, oito graves e um gravíssimo, informou a Anac à reportagem.No caso do ato gravíssimo, a situação ocorreu quatro dias após a resolução entrar em vigor, no dia 18 de setembro. Um passageiro em um voo da companhia Azul de Belém (PA) para Campinas (SP) expôs a sua genitália e urinou na galley, área localizada perto dos lavatórios onde os comissários de bordo preparam os lanches de bordo.A tripulação interveio imediatamente e interrompeu a ação do homem. Como o nome do passageiro não foi divulgado, não foi possível localizar a defesa.Questionada sobre a situação, a Anac informou que o comandante determinou que o passageiro fosse recebido pelas autoridades ao chegar ao destino. Após o pouso, ele foi conduzido pela Polícia Federal para os procedimentos cabíveis. "O operador enquadrou o ato como ‘gravíssimo’, ensejando multa e suspensão de 6 meses do direito de voar", disse a agência.Conforme levantamento da Anac, quatro dos oito infratores fumaram nos banheiros das aeronaves - a infração é considerada grave e o passageiro recebe uma multa, mas não perde o direito de voar.Um outro caso foi classificado como grave após um passageiro chutar outra passageira a bordo. Em seguida, o agressor foi desembarcado e conduzido por agentes da Polícia Federal.

Multa de R$ 17,5 mil



De acordo com a Anac, passageiros envolvidos em casos de indisciplina no transporte aéreo poderão ser multados em R$ 17,5 mil e ter o direito de voar suspenso por até 12 meses. A resolução prevê que a suspensão poderá ser aplicada em casos considerados gravíssimos, como agressões físicas contra tripulantes, importunação sexual e tentativa de acesso à cabine de comando.



Em nota, a Azul informou que atua em conformidade com a resolução da Anac. A companhia afirmou ainda que repudia manifestações de violência ou comportamentos inadequados que causem constrangimento a passageiros e tripulantes ou afetem a segurança das operações. Segundo a empresa, são adotadas as medidas necessárias para garantir a segurança dos voos.



Veja todas as punições aplicáveis



Conforme a resolução, as punições podem se encaixar em três níveis: atos ordinários, graves e gravíssimos.



- Atos ordinários

Condutas em solo ou a bordo que descumprem orientações ou causam distúrbios, como operar aparelhos eletrônicos proibidos em voo, recusar-se a seguir instruções de segurança da tripulação, causar tumulto ou desrespeitar outros passageiros com gestos ou palavras.



Nesse caso, a companhia aérea deve adotar medidas de orientação formal por diálogo e ações para restabelecer a ordem.



- Atos graves

Cometer violência física contra passageiros ou funcionários em solo, agredir verbalmente ou ameaçar a tripulação, afetando a segurança do voo, fumar a bordo, causar danos propositais à aeronave ou fazer falsa comunicação de bomba ou armas.



Ocorre o encerramento imediato do contrato de transporte (retirada do voo) e aplicação de multa de R$ 17.5 mil pela Anac.



- Atos gravíssimos

Violência física ou atentado à dignidade sexual contra tripulantes ou passageiros, danificar dispositivos de segurança, transportar armas ou explosivos sem autorização e tentar acessar a cabine de comando ou tomar o controle da aeronave.



A Anac afirma que cabe ao operador aéreo fazer a classificação inicial da ocorrência e, na sequência, a Anac analisa os casos reportados. Até o momento, nenhuma multa foi aplicada.



"A eventual sanção só é definida ao fim do processo administrativo aberto pela Agência, que prevê o direito à ampla defesa e ao contraditório", disse a agência.



Até o momento, apenas o passageiro do caso gravíssimo foi incluído no-fly list (banido de voar), providência adotada imediatamente após a ocorrência desse tipo de ato de indisciplina.