Durante abordagem, homem 'proferiu declarações de cunho reivindicatório', disse a PMLuiz Silveira / STF
Em nota, a PM-DF informou que às 19h50, foi identificado um homem de 28 anos que teria arremessado uma mochila sobre uma parada de ônibus próxima ao Supremo.
"Durante a intervenção policial, o homem apresentou resistência. Após a verificação da dinâmica dos fatos, não foram identificados elementos que caracterizassem tentativa de invasão às dependências do STF. Durante a abordagem, o homem também proferiu declarações de cunho reivindicatório", disse a PM-DF.
O homem foi detido, o perímetro foi isolado e periciado pelo Esquadrão Antibombas para procedimentos de segurança. Nenhum artefato explosivo foi encontrado na mochila, apenas objetos pessoais, e a operação foi encerrada.
Segundo nota do STF, o indivíduo tentou pular as grades da Corte. "A movimentação foi identificada pelo sistema de monitoramento do STF, sendo imediatamente acionadas a Polícia Militar e a Polícia Judicial", diz o texto.
"Como ele arremessou uma mochila sobre o ponto de ônibus, tornou-se necessário acionar a Operação Petardo, com a adoção dos procedimentos previstos para averiguação de possível artefato explosivo", diz a nota.
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