Mila Seidl, viúva de Lito Sousa, recebeu apoio no velório do marido - Eduardo Martins / Brazil News

Mila Seidl, viúva de Lito Sousa, recebeu apoio no velório do marido Eduardo Martins / Brazil News

Publicado 02/10/2026 09:06

O corpo de Lito Sousa está sendo velado nesta sexta-feira (2) nas instalações do Parque de Material Aeronáutico de São Paulo (PAMA-SP), no bairro de Santana, na capital paulista. A cerimônia permanecerá aberta ao público até as 12h.

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Logo depois, um segundo espaço será destinado somente a familiares e amigos próximos. O comunicado divulgado nas redes sociais informou que a entrada será permitida mediante a confirmação prévia dos nomes na lista de convidados.

"Agradecemos profundamente por todas as mensagens, homenagens e demonstrações de carinho que temos recebido. Cada palavra mostra um pouco do tamanho do impacto que o Lito teve na vida de tantas pessoas", disse a equipe do influenciador.

Mila Seidl, viúva do empresário, falou sobre a despedida. "O Lito é muito amado, por isso, a gente resolveu fazer uma cerimônia aberta para que as pessoas pudessem se despedir. Quem quiser ir, tem um [espaço] especial para os amigos e família, que fica separado. Só queria fazer um único pedido: não tirem foto. Por que? Porque tudo que cai na internet não sai nunca mais", disse.

Ela explicou que deseja preservar a imagem do influenciador, principalmente porque o filho do casal, Malone, decidiu não ir ao velório. "Ele não quis, eu achei ótimo. Eu queria que ele preservasse uma outra imagem. Então, por isso, eu peço. A gente teve muito cuidado para que não tivesse fotos vazadas dele doente, já no finalzinho. E eu não queria que fosse dessa forma. Então, quem for, sem fotos".

Joselito Geraldo de Sousa, conhecido como Lito Sousa, tinha mais de 36 anos de experiência profissional na área de aviação. Formado em manutenção de aeronaves, trabalhou em empresas do setor, incluindo a companhia aérea norte-americana United Airlines.

Ele ganhou projeção na internet após a criação do canal "Aviões e Músicas", que acumula mais de 3,3 milhões de inscritos. O empresário abordava temas relacionados ao universo da aviação como acidentes aéreos, turbulência, manutenção, procedimentos de segurança, funcionamento das aeronaves e fatores humanos.

Problema de saúde



Em agosto, o influenciador de 59 anos foi diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), condição neurológica rara e sem cura conhecida. O problema é provocado pelo acúmulo de uma proteína anormal, chamada príon, no cérebro. Lito chegou a receber um medicamento experimental desenvolvido para combater a condição.

A substância ALN-6457 chegou ao Brasil em 11 de setembro, depois que o influenciador obteve autorização excepcional da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para ter acesso ao tratamento. Segundo as informações divulgadas sobre o caso, Lito foi a primeira pessoa a utilizar o medicamento, que até então havia sido testado somente em animais. Ele também enfrentava um câncer de próstata em estágio inicial.