Em meio à pressão por voto útil em Flávio, Caiado disse não cogitou desistir de candidatura à Presidência - Reprodução

Em meio à pressão por voto útil em Flávio, Caiado disse não cogitou desistir de candidatura à PresidênciaReprodução

Publicado 03/10/2026 12:37





"A palavra desistir não existe na trajetória de vida do Caiado", afirmou o ex-governador. Questionado sobre quem apoiaria no segundo turno das eleições, o candidato disse que está "pedindo voto" para si mesmo.



O político ainda discutiu agricultura familiar, saúde e segurança pública, três pautas que têm aparecido ao longo de sua campanha. "Não se transfere o comando da segurança pública a ministro. O presidente precisa assumir", afirmou, e disse que quer "expandir o trabalho feito em Goiás" para todo o País.



O candidato à Presidência cumpre agenda no Estado de Goiás neste sábado, com carreatas em diferentes regiões da capital goiana e uma caminhada durante a tarde para encerrar a campanha na cidade de Trindade, na região metropolitana de Goiânia.



A última pesquisa Datafolha, divulgada em na quinta-feira (1º), indica que Caiado tem 3% das intenções de voto no cenário estimulado para o primeiro turno. O presidente Lula aparece com 42% e Flávio Bolsonaro com 38%. O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado, candidato à presidência pelo PSD , reiterou na manhã deste sábado (3), que não vai desistir de sua candidatura antes da votação do primeiro turno das eleições presidenciais, marcadas para o domingo (4). Em ato político com apoiadores em Goiânia, o candidato ressaltou que uma desistência sequer foi "cogitada", em meio a uma pressão para o voto útil da direita no senador Flávio Bolsonaro (PL)."A palavra desistir não existe na trajetória de vida do Caiado", afirmou o ex-governador. Questionado sobre quem apoiaria no segundo turno das eleições, o candidato disse que está "pedindo voto" para si mesmo.O político ainda discutiu agricultura familiar, saúde e segurança pública, três pautas que têm aparecido ao longo de sua campanha. "Não se transfere o comando da segurança pública a ministro. O presidente precisa assumir", afirmou, e disse que quer "expandir o trabalho feito em Goiás" para todo o País.O candidato à Presidência cumpre agenda no Estado de Goiás neste sábado, com carreatas em diferentes regiões da capital goiana e uma caminhada durante a tarde para encerrar a campanha na cidade de Trindade, na região metropolitana de Goiânia.A última pesquisa Datafolha, divulgada em na quinta-feira (1º), indica que Caiado tem 3% das intenções de voto no cenário estimulado para o primeiro turno. O presidente Lula aparece com 42% e Flávio Bolsonaro com 38%.

Candidato do PSD em SC declara apoio a Flávio

O candidato do PSD ao governo de Santa Catarina, João Rodrigues, declarou apoio a Flávio Bolsonaro na disputa pela Presidência da República e afirmou que Ronaldo Caiado (PSD), a quem apoiava no início da campanha, "não teve a viabilidade eleitoral". A manifestação foi feita em vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira.



"Eu até então estava com o Ronaldo Caiado, o nosso candidato a presidente. Ocorre que Caiado, infelizmente, não teve a viabilidade eleitoral", afirmou Rodrigues.



A declaração representa uma mudança de posição do candidato ao governo catarinense. No início da campanha, Rodrigues pedia votos para Caiado, seu correligionário. Agora, passa a apoiar Flávio Bolsonaro, candidato do PL, partido do governador Jorginho Mello, adversário de Rodrigues na disputa pelo governo de Santa Catarina.



Caiado participou da convenção do PSD em Florianópolis que oficializou a candidatura de Rodrigues ao governo do Estado. Os dois estiveram lado a lado no evento.



O candidato presidencial também esteve em Santa Catarina em junho, quando cumpriu agenda em Criciúma, no Sul do Estado, e concedeu entrevista a uma rádio local.