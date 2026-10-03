Lula tem 45% dos votos válidos e Flávio Bolsonaro, 42%, no 1º turnoAgência Brasil e Reprodução
Veja abaixo a lista completa dos votos válidos no cenário estimulado, quando os candidatos são informados aos entrevistados. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
- Lula (PT): 45%
- Flávio Bolsonaro (PL): 42%
- Ronaldo Caiado (PSD): 4%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 3%
- Romeu Zema (Novo): 1%
- Samara (UP): 0%
- Clariana Barão (DC): 0%
- Edmilson Costa (PCB): 0%
- Hertz Dias (PSTU): 0%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%
Confira agora as intenções de votos totais, com brancos, nulos e indecisos:
- Lula (PT): 42% (eram 42% na pesquisa anterior, divulgada em 1º de outubro)
- Flávio Bolsonaro (PL): 40% (eram 38%)
- Ronaldo Caiado (PSD): 4% (eram 3%)
- Renan Santos (Missão): 3% (eram 3%)
- Escritor Augusto Cury (Avante): 3% (eram 4%)
- Romeu Zema (Novo): 0% (era 1%)
- Samara (UP): 0% (era 1%)
- Clariana Barão (DC): 0% (era zero)
- Edmilson Costa (PCB): 0% (era zero)
- Hertz Dias (PSTU): 0% (era zero)
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0% (era zero)
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0% (era zero)
- Indecisos: 3% (eram 2%)
- Branco/nulo/nenhum: 4% (eram 5%)
Segundo turno
O empate técnico se repete em um eventual segundo turno. Lula tem 47% das intenções de voto, contra 46% de Flávio Bolsonaro. Indecisos são 2% e brancos e nulos, 6%.
Na rodada anterior, divulgada no dia 1º de outubro, o petista tinha 48% contra 45% do candidato do PL.
O Datafolha entrevistou presencialmente 4.006 pessoas com 16 anos ou mais neste sábado, 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento, contratado pelo jornal Folha de S.Paulo e pela TV Globo, foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-01708/2026.
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