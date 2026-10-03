Lula tem 45% dos votos válidos e Flávio Bolsonaro, 42%, no 1º turno - Agência Brasil e Reprodução

Lula tem 45% dos votos válidos e Flávio Bolsonaro, 42%, no 1º turnoAgência Brasil e Reprodução

Publicado 03/10/2026 20:59 | Atualizado 03/10/2026 21:01

Na véspera do primeiro turno , o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) estão empatados tecnicamente, conforme pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 3. O petista tem 45% dos votos válidos contra 42% do candidato do PL.

O cálculo dos votos válidos leva em consideração a intenção de voto em cada candidato, excluindo os votos brancos e nulos, assim como faz a Justiça Eleitoral para calcular o resultado oficial. Os eleitores indecisos também não são levados em consideração pela pesquisa.



Veja abaixo a lista completa dos votos válidos no cenário estimulado, quando os candidatos são informados aos entrevistados. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.



- Lula (PT): 45%



- Flávio Bolsonaro (PL): 42%



- Ronaldo Caiado (PSD): 4%



- Renan Santos (Missão): 3%



- Escritor Augusto Cury (Avante): 3%



- Romeu Zema (Novo): 1%



- Samara (UP): 0%



- Clariana Barão (DC): 0%



- Edmilson Costa (PCB): 0%



- Hertz Dias (PSTU): 0%



- Rui Costa Pimenta (PCO): 0%



- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%



Confira agora as intenções de votos totais, com brancos, nulos e indecisos:



- Lula (PT): 42% (eram 42% na pesquisa anterior, divulgada em 1º de outubro)



- Flávio Bolsonaro (PL): 40% (eram 38%)



- Ronaldo Caiado (PSD): 4% (eram 3%)



- Renan Santos (Missão): 3% (eram 3%)



- Escritor Augusto Cury (Avante): 3% (eram 4%)



- Romeu Zema (Novo): 0% (era 1%)



- Samara (UP): 0% (era 1%)



- Clariana Barão (DC): 0% (era zero)



- Edmilson Costa (PCB): 0% (era zero)



- Hertz Dias (PSTU): 0% (era zero)



- Rui Costa Pimenta (PCO): 0% (era zero)



- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0% (era zero)



- Indecisos: 3% (eram 2%)



- Branco/nulo/nenhum: 4% (eram 5%)





Segundo turno





O empate técnico se repete em um eventual segundo turno. Lula tem 47% das intenções de voto, contra 46% de Flávio Bolsonaro. Indecisos são 2% e brancos e nulos, 6%.



Na rodada anterior, divulgada no dia 1º de outubro, o petista tinha 48% contra 45% do candidato do PL.



O Datafolha entrevistou presencialmente 4.006 pessoas com 16 anos ou mais neste sábado, 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento, contratado pelo jornal Folha de S.Paulo e pela TV Globo, foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-01708/2026.