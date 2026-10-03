Urnas já estão sendo distribuídas para a votação deste domingo (4) - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia

Urnas já estão sendo distribuídas para a votação deste domingo (4)Carlos Elias Junior/ Agência O Dia

Publicado 03/10/2026 13:28





A movimentação começou às 11h, com a saída dos equipamentos do polo. A operação contou com o acompanhamento da juíza eleitoral Daniele Lima Pires Barbosa, responsável pelo local, e do secretário de Tecnologia da Informação do TRE-RJ, Michel Kovacs.

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) iniciou neste sábado (3) a distribuição das urnas eletrônicas que serão utilizadas no primeiro turno das Eleições 2026, marcado para este domingo (4). Ao todo, 1.549 equipamentos deixaram o polo do Jardim Botânico com destino aos locais de votação.A movimentação começou às 11h, com a saída dos equipamentos do polo. A operação contou com o acompanhamento da juíza eleitoral Daniele Lima Pires Barbosa, responsável pelo local, e do secretário de Tecnologia da Informação do TRE-RJ, Michel Kovacs.

Auditoria das urnas



Mais cedo, às 8h, o TRE-RJ realizou uma audiência pública no Plenário do Palácio da Democracia para definir as 43 seções eleitorais que terão equipamentos submetidos a auditorias no primeiro turno.



Do total, 33 urnas participarão do Teste de Integridade e outras 10 passarão pelo Teste de Autenticidade. Durante a cerimônia, Kovacs explicou os procedimentos e esclareceu dúvidas sobre as verificações.



O Teste de Integridade verifica se os votos inseridos na urna são registrados e contabilizados corretamente. Já o Teste de Autenticidade confere os sistemas instalados no equipamento antes do início da votação.



Emissão zerésima



Às 13h, o tribunal também realizou a cerimônia pública de emissão da zerésima do Sistema de Gerenciamento da Totalização (Sistot), no Auditório do Palácio da Democracia.



O procedimento comprova que não havia votos registrados no banco de dados responsável pela totalização antes do recebimento e do processamento dos resultados da votação.



A emissão da zerésima marca uma das etapas de preparação do sistema para a apuração do primeiro turno.

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Sorteio das urnas

Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) realiza neste domingo (4), durante o primeiro turno das Eleições 2026, três procedimentos para verificar o funcionamento e a segurança das urnas eletrônicas. Ao todo, 43 equipamentos foram selecionados para passar por auditorias, sendo 31 no Teste de Integridade, dois no Teste de Integridade com Biometria e 10 no Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais.

Os três procedimentos têm objetivos diferentes e ocorrem em locais e momentos distintos. O Teste de Autenticidade acontece antes do início da votação, nas próprias seções eleitorais escolhidas. Já os testes de Integridade e de Integridade com Biometria acompanham o período de votação, das 8h às 17h.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Luiz Maurício Monteiro