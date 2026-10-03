Eleitores deverão escolher presidente, governador, senadores, deputado estadual e federal - Divulgação / Agência Senado

Eleitores deverão escolher presidente, governador, senadores, deputado estadual e federalDivulgação / Agência Senado

Publicado 03/10/2026 07:00

No próximo domingo (4), 158,7 milhões de eleitoras e eleitores vão às urnas para escolher representantes para cinco cargos nas eleições 2026 : presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Cada um deles tem funções diferentes e participa de decisões que afetam o dia a dia da população. Entenda o que faz cada cargo:

Presidente e vice-presidente da República

O presidente é o principal representante do Poder Executivo federal. Ele é responsável por administrar o país e coordenar políticas nacionais em áreas como saúde, educação, segurança e economia. Também representa o Brasil em relações com outras nações e é o comandante supremo das Forças Armadas.

Entre suas funções está apresentar projetos de lei sobre assuntos que são de responsabilidade da União, como a criação ou extinção de ministérios e cargos públicos. O presidente também pode sancionar (aprovar) ou vetar (recusar) projetos de lei aprovados pelo Congresso Nacional.

Já o vice substitui o presidente quando ele não pode exercer o cargo temporariamente e assume a Presidência em definitivo caso o posto fique vago. Também pode participar de missões especiais e de órgãos de consulta previstos na Constituição.



Se o presidente e o vice-presidente não puderem exercer o cargo, a Constituição estabelece uma ordem de substituição: primeiro, o presidente da Câmara dos Deputados; depois, o presidente do Senado; e, por último, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF).

Governador



O governador é o chefe do Poder Executivo de cada estado. É responsável por administrar o governo estadual e colocar em prática políticas públicas em áreas como saúde, segurança pública, educação e infraestrutura.

Também cabe ao governador administrar os recursos do estado e apresentar à Assembleia Legislativa propostas como o orçamento estadual. Além disso, pode sancionar ou vetar projetos aprovados pelos deputados estaduais e enviar propostas de lei para serem analisadas pelos parlamentares.

Senador





Nas Eleições 2026,



O mandato de um senador dura oito anos, e cada eleito tem dois suplentes. Segundo dados do TSE, 319 candidatos disputam uma vaga no Senado em 2026. senador representa o estado ou o Distrito Federal no Congresso Nacional . No Senado, participa da criação e da votação de leis que valem para todo o país. Eles também têm algumas funções exclusivas, como analisar e votar indicações do presidente da República para determinados cargos, como ministros do STF, e processar e julgar o presidente da República em casos de crime de responsabilidade.Nas Eleições 2026, serão escolhidos dois senadores por estado e pelo Distrito Federal , totalizando 54 das 81 cadeiras do Senado. A eleição é majoritária: os dois candidatos mais votados em cada unidade da Federação são eleitos.O mandato de um senador dura oito anos, e cada eleito tem dois suplentes. Segundo dados do TSE, 319 candidatos disputam uma vaga no Senado em 2026.

Deputado federal

Os deputados federais representam a população na Câmara dos Deputados. Eles participam da criação e da alteração de leis que valem para todo o país. Também cabe a eles fiscalizar as ações do governo federal e acompanhar como o dinheiro público está sendo utilizado. Junto com os senadores, eles analisam e votam o Orçamento da União, que define como os recursos federais serão distribuídos.



Nas Eleições 2026, serão preenchidas 513 vagas na Câmara dos Deputados.

Deputado estadual



Os deputados estaduais atuam nas Assembleias Legislativas dos estados. No Distrito Federal, a função é exercida pelos deputados distritais. Eles criam e votam leis que tratam de assuntos de responsabilidade dos estados, além de fiscalizar as ações do governador e do governo estadual. Também analisam as contas apresentadas pelo governo todos os anos.



Nas Eleições 2026, serão escolhidos 1.035 deputados estaduais e distritais em todo o país. A eleição é proporcional, ou seja, as vagas são distribuídas entre os partidos e federações de acordo com a votação recebida por cada legenda e seus candidatos.

Saiba em quantos candidatos votar e a ordem de votação

Cada cargo é identificado por uma sequência numérica: para votar em deputado federal, é necessário teclar 4 dígitos na urna eletrônica. Para deputado estadual, são 5 números. Para senadores, 3 dígitos. Já para governador e presidente da República, são 2 dígitos.

A ordem de votação na urna eletrônica será:



- Deputado federal (quatro dígitos)

- Deputado estadual ou distrital (cinco dígitos)

- Primeiro senador (três dígitos)

- Segundo senador (três dígitos)

- Governador (dois dígitos)

- Presidente da República (dois dígitos)