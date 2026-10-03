TRE-RJ Rio sorteou as urnas eletrônicas que serão auditadas durante o pleito e distribuiu os equipamentos para os locais de votação ontem - Carlos Elias Junior

TRE-RJ Rio sorteou as urnas eletrônicas que serão auditadas durante o pleito e distribuiu os equipamentos para os locais de votação ontemCarlos Elias Junior

Publicado 03/10/2026 11:28

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro ( TRE-RJ ) realiza neste domingo (4), durante o primeiro turno das Eleições 2026, três procedimentos para verificar o funcionamento e a segurança das urnas eletrônicas. Ao todo, 43 equipamentos foram selecionados para passar por auditorias, sendo 31 no Teste de Integridade, dois no Teste de Integridade com Biometria e 10 no Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais.





Os três procedimentos têm objetivos diferentes e ocorrem em locais e momentos distintos. O Teste de Autenticidade acontece antes do início da votação, nas próprias seções eleitorais escolhidas. Já os testes de Integridade e de Integridade com Biometria acompanham o período de votação, das 8h às 17h.

LEIA MAIS: Veja onde acompanhar a apuração das eleições 2026 Os três procedimentos têm objetivos diferentes e ocorrem em locais e momentos distintos. O Teste de Autenticidade acontece antes do início da votação, nas próprias seções eleitorais escolhidas. Já os testes de Integridade e de Integridade com Biometria acompanham o período de votação, das 8h às 17h.

Teste de Autenticidade



Dez urnas passam pela verificação diretamente nos locais de votação. O procedimento ocorre antes do início da votação e confere se os sistemas instalados nos equipamentos são os mesmos que foram lacrados pela Justiça Eleitoral.



Também são verificadas as assinaturas digitais dos programas e os resumos digitais, permitindo confirmar a autenticidade e a integridade dos sistemas presentes na urna. Depois da conferência, o equipamento recebe novamente o lacre e pode ser utilizado normalmente na votação.



Teste de Integridade



Outras 31 urnas são retiradas das seções eleitorais selecionadas e levadas para a Sala de Sessões do Pleno do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), no Centro. O procedimento ocorre simultaneamente ao horário oficial de votação, das 8h às 17h.



Durante a auditoria, votos previamente preenchidos em cédulas de papel são digitados tanto na urna eletrônica quanto em um sistema de apoio. Todo o processo é filmado. Ao final, os resultados registrados nos dois sistemas são comparados para verificar se a urna contabilizou corretamente os votos inseridos.



Teste de Integridade com Biometria



Duas urnas participam de uma modalidade do Teste de Integridade que utiliza a biometria de eleitoras e eleitores voluntários. O procedimento acontece na seção eleitoral instalada na Fundação Getúlio Vargas (FGV), em Botafogo, na Zona Sul do Rio, também das 8h às 17h.



A dinâmica segue a mesma lógica do Teste de Integridade, mas a liberação da urna para a votação simulada ocorre por meio da identificação biométrica. A participação dos eleitores é voluntária e só podem colaborar pessoas que já tenham votado.



Veja as seções selecionadas



Teste de Autenticidade — realizado na própria seção, antes do início da votação



- Zona 162 — seção 180

- Zona 064 — seção 031

- Zona 010 — seção 355

- Zona 095 — seção 114

- Zona 065 — seção 237

- Zona 097 — seção 009

- Zona 144 — seção 283

- Zona 094 — seção 172

- Zona 041 — seção 146

- Zona 131 — seção 039



Teste de Integridade com Biometria — domingo, das 8h às 17h



- 4ª Zona — seção 286

- 4ª Zona — seção 373



Teste de Integridade — domingo, das 8h às 17h



- Zona 123 — seção 069

- Zona 071 — seção 201

- Zona 093 — seção 215

- Zona 060 — seção 067

- Zona 122 — seção 347

- Zona 185 — seção 170

- Zona 181 — seção 088

- Zona 170 — seção 142

- Zona 070 — seção 058

- Zona 054 — seção 039

- Zona 007 — seção 183

- Zona 005 — seção 109

- Zona 192 — seção 093

- Zona 009 — seção 491

- Zona 049 — seção 141

- Zona 017 — seção 407

- Zona 219 — seção 126

- Zona 090 — seção 354

- Zona 154 — seção 070

- Zona 127 — seção 076

- Zona 014 — seção 332

- Zona 061 — seção 046

- Zona 214 — seção 021

- Zona 031 — seção 279

- Zona 108 — seção 028

- Zona 256 — seção 114

- Zona 199 — seção 045

- Zona 056 — seção 038

- Zona 063 — seção 048

- Zona 088 — seção 050

- Zona 084 — seção 425





*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Luiz Maurício Monteiro