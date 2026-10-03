TRE-RJ Rio sorteou as urnas eletrônicas que serão auditadas durante o pleito e distribuiu os equipamentos para os locais de votação ontemCarlos Elias Junior
Os três procedimentos têm objetivos diferentes e ocorrem em locais e momentos distintos. O Teste de Autenticidade acontece antes do início da votação, nas próprias seções eleitorais escolhidas. Já os testes de Integridade e de Integridade com Biometria acompanham o período de votação, das 8h às 17h.
Teste de Autenticidade
Também são verificadas as assinaturas digitais dos programas e os resumos digitais, permitindo confirmar a autenticidade e a integridade dos sistemas presentes na urna. Depois da conferência, o equipamento recebe novamente o lacre e pode ser utilizado normalmente na votação.
Teste de Integridade
Durante a auditoria, votos previamente preenchidos em cédulas de papel são digitados tanto na urna eletrônica quanto em um sistema de apoio. Todo o processo é filmado. Ao final, os resultados registrados nos dois sistemas são comparados para verificar se a urna contabilizou corretamente os votos inseridos.
Teste de Integridade com Biometria
A dinâmica segue a mesma lógica do Teste de Integridade, mas a liberação da urna para a votação simulada ocorre por meio da identificação biométrica. A participação dos eleitores é voluntária e só podem colaborar pessoas que já tenham votado.
Veja as seções selecionadas
- Zona 162 — seção 180
- Zona 064 — seção 031
- Zona 010 — seção 355
- Zona 095 — seção 114
- Zona 065 — seção 237
- Zona 097 — seção 009
- Zona 144 — seção 283
- Zona 094 — seção 172
- Zona 041 — seção 146
- Zona 131 — seção 039
Teste de Integridade com Biometria — domingo, das 8h às 17h
- 4ª Zona — seção 286
- 4ª Zona — seção 373
Teste de Integridade — domingo, das 8h às 17h
- Zona 123 — seção 069
- Zona 071 — seção 201
- Zona 093 — seção 215
- Zona 060 — seção 067
- Zona 122 — seção 347
- Zona 185 — seção 170
- Zona 181 — seção 088
- Zona 170 — seção 142
- Zona 070 — seção 058
- Zona 054 — seção 039
- Zona 007 — seção 183
- Zona 005 — seção 109
- Zona 192 — seção 093
- Zona 009 — seção 491
- Zona 049 — seção 141
- Zona 017 — seção 407
- Zona 219 — seção 126
- Zona 090 — seção 354
- Zona 154 — seção 070
- Zona 127 — seção 076
- Zona 014 — seção 332
- Zona 061 — seção 046
- Zona 214 — seção 021
- Zona 031 — seção 279
- Zona 108 — seção 028
- Zona 256 — seção 114
- Zona 199 — seção 045
- Zona 056 — seção 038
- Zona 063 — seção 048
- Zona 088 — seção 050
- Zona 084 — seção 425
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