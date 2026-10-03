Profissionais de TI da PM no CICC. Fotos Divulgação / Luis Alvarenga
A estrutura funciona no Gabinete de Gestão de Crise (GGC) do CICC e reúne informações em tempo real sobre a movimentação nas ruas e nos locais de votação. Parte dos equipamentos possui recursos de reconhecimento facial e leitura de placas, ampliando o monitoramento durante o pleito.
Do total, 33.900 câmeras integram o Sistema 190 Integrado, formado por equipamentos de instituições públicas e privadas. A rede também conta com 15.300 câmeras corporais utilizadas por policiais militares escalados para a operação eleitoral e outras 1.544 instaladas em viaturas da Polícia Militar.
Forças estaduais e federais
A PM terá, além da cúpula da corporação, oficiais dos quatro Comandos de Policiamento de Área (CPAs) da Região Metropolitana, do Comando de Policiamento Especializado e do Comando de Polícia de Proximidade. Segundo o governo estadual, a presença desses oficiais busca agilizar o acionamento das unidades operacionais diante de eventuais ocorrências.
Policiamento nas zonas eleitorais
A comunicação permanente permitirá que informações sobre situações capazes de interferir na rotina da votação sejam repassadas ao comando da segurança durante o domingo.
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