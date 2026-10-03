Profissionais de TI da PM no CICC. Fotos - Divulgação / Luis Alvarenga

Profissionais de TI da PM no CICC. Fotos Divulgação / Luis Alvarenga

Publicado 03/10/2026 13:50 | Atualizado 03/10/2026 14:55

As Eleições terão um esquema de segurança com mais de 50 mil câmeras no Rio de Janeiro. O Governo do Estado montou uma estrutura especial no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na Cidade Nova, para acompanhar o primeiro turno do pleito neste domingo (4), reunindo representantes das forças estaduais e federais.

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A estrutura funciona no Gabinete de Gestão de Crise (GGC) do CICC e reúne informações em tempo real sobre a movimentação nas ruas e nos locais de votação. Parte dos equipamentos possui recursos de reconhecimento facial e leitura de placas, ampliando o monitoramento durante o pleito.



Do total, 33.900 câmeras integram o Sistema 190 Integrado, formado por equipamentos de instituições públicas e privadas. A rede também conta com 15.300 câmeras corporais utilizadas por policiais militares escalados para a operação eleitoral e outras 1.544 instaladas em viaturas da Polícia Militar.

A estrutura funciona no Gabinete de Gestão de Crise (GGC) do CICC e reúne informações em tempo real sobre a movimentação nas ruas e nos locais de votação. Parte dos equipamentos possui recursos de reconhecimento facial e leitura de placas, ampliando o monitoramento durante o pleito.Do total, 33.900 câmeras integram o Sistema 190 Integrado, formado por equipamentos de instituições públicas e privadas. A rede também conta com 15.300 câmeras corporais utilizadas por policiais militares escalados para a operação eleitoral e outras 1.544 instaladas em viaturas da Polícia Militar.

Forças estaduais e federais



A coordenação das ações será feita em conjunto com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ). Participam da estrutura representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Gabinete de Segurança Institucional, além do Exército, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Correios e Agência Brasileira de Inteligência (Abin).



A PM terá, além da cúpula da corporação, oficiais dos quatro Comandos de Policiamento de Área (CPAs) da Região Metropolitana, do Comando de Policiamento Especializado e do Comando de Polícia de Proximidade. Segundo o governo estadual, a presença desses oficiais busca agilizar o acionamento das unidades operacionais diante de eventuais ocorrências.



Policiamento nas zonas eleitorais



O planejamento foi elaborado em parceria com o TRE-RJ. Nas 165 zonas eleitorais do estado, 49 na capital e 116 nos demais municípios, haverá um oficial da Polícia Militar em contato direto com o juiz eleitoral responsável.



A comunicação permanente permitirá que informações sobre situações capazes de interferir na rotina da votação sejam repassadas ao comando da segurança durante o domingo.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Luiz Maurício Monteiro